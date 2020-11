Her avsluttes tidenes lengste Maijazz

Vigleik Storaas og Tor Yttredal var en av duoene som avsluttet tidenes lengste Maijazz-festival. Foto: Jon Ingemundsen

– For et merkelig, uforutsigbart, frustrerende og komplisert år, sier festivalsjef Per Hasse Andersen, som på lørdag rundet av festivalen, sju måneder etter skjema.

