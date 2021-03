Ukens anbefalte sanger

Den første trommisen til Ingenting har startet nytt band.

Statsmenn er fra venstre Tommy Grude, Patrick Ivan Rørheim, Tom Roger Thu og Svenni Øverland. Foto: Frank Surdal

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Svenni Øverland var med på å starte Sandnes-bandet, men etter det første albumet gikk han videre til tungrockbandet Claymore og andre prosjekt.

Nå har han dannet et nytt band som sammen med vokalist og gitarist Tom Roger Thu (Fake the Funk, Svartmalt), gitarist Tommy Grude (Angerman, Monosapiens, Diamond Dogs) og bassist Patrick Ivan Rørheim (Art of Deception).

Debutsinglen «Sett oss fri» følges opp av en ny låt kalt «Itte solnedgang» 2. april. Men før den tid, får «Sett oss fri» følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Sett oss fri – Statsmenn

Crescent bridge – Joe Pug

Loan your loneliness – Gruff Rhys

A chef’s kiss – Lambchop

Annie – Becca Mancari

Takedown – Frøkedal

The medicine man – Keb’ Mo’ & The Old Crow Medicine Show

Stereo is God – Dan Lynch

What time do we leave – Dark Roast

Here’s to the night – Ringo Starr

Transatlantic – Aoife O’Donovan & Kris Drever

Farther along – Leslie Jordan & Morgane Stapleton

People need love – Jahbruce & The Congos

Snøen ligge gråe – Olsen

Ugras – Verdsmannen Thorbjørn

Nightflyer – Allison Russell

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.