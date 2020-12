Hevndrama av bibelske proporsjoner

KRIM: Interessant heltinne i rotete og usannsynlig krim fra Vestlandet.

Ingar Johnsrud: Gudmoren. Krim. 336 sider. Aschehoug.

Vike er ei klynge med gulhvite hus på Vestlandet et sted, omgitt av stupbratte fjell. Over det hele troner Wiike herregård, der en dansk adelsfamilie har regjert siden 1800-tallet. I sildetida, da det også var gull i fjellet og vilt på vidda, var Vike et rikt og mektig handelssted, men nå er det bare ei fattig utkantbygd.

Stella (39) har nettopp sluppet ut av fengselet og reiser tilbake til Vike for å begrave sin far. Stellas mor døde da hun var tenåring, og faren ble fengslet for å ha forårsaket dette. Stella forlot Vike så fort hun var gammel nok, og har ikke satt sine bein der siden. Planen var forsone seg med faren, da meldingen kom at han hadde tatt livet sitt. Nå finner hun tegn som tyder på at han ble drept, og at omstendighetene rundt moras død ikke var slik alle trodde. Stellas undersøkelser setter i gang en forrykende rekke av hendelser, og etter hvert utvikler dette seg til et hevndrama av bibelske proporsjoner.

Det er mye å holde styr på her. Først er det Stella og hennes dramatiske familiehistorie. Deretter er det Stellas gudmor, herregårdsfruen Esther Wiike, sønnen Salomon og strid om laksekonsesjoner. Så er det gangstere og narkotikasmugling i stor stil. Og så er det de to jentene Stella og Diana som tidlig havnet på ville veier. Alt blir rullet opp mens Stellas etterforskning får sin gang.

Ingar Johnsrud har tidligere skrevet en kritikerrost trilogi om etterforskerne Fredrik Beier og Kaja Iqbal. Nå prøver han seg på en frittstående krim i en helt annen stil. Men hva er det egentlig? Er det en sosialrealistisk krim om gangstere, narkotikasmugling og uskyldige ofre, er det en gotisk roman om en mystisk herregård, mektig herregårdsfrue og fortapt sønn, eller er det rett og slett en bygdekrim med en sliten, gammel lensmann i sentral rolle? I alle versjoner er Stella heltinnen som er i stand til å fikse det meste. Spesielt sannsynlig er det ikke, og ganske rotete er det også. Her burde forfatteren drept noen darlings og blitt enig med seg selv om hva slags roman han egentlig ville skrive.