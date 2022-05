Blodfattig i slakterbutikken

«Mør og saftig» byr på en heller svak og forutsigbar kjærlighetshistorie i en veldig fransk ramme.

Charly og Martial har et stormfullt forhold, både på privaten og i arbeidslivet.

Kine Hult Journalist

Publisert:

Skuespillere: Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler. Sjanger: Komedie / Drama / Romantikk. Regi: Christopher Thompson. Nasjonalitet: Frankrike. Aldersgrense: 9 år. Kinopremiere 13. mai.

Du vet de bøkene og seriene og filmene som i sin essens bare handler om to personer som er som skapt for hverandre, men så må de igjennom masse komplikasjoner, dårlig timing og ytre misforståelser før de finner skikkelig utav det? Her har du en til.

Charly (Géraldine Pailhas) jobber som redaktør i et suksessrikt moteblad. Hun har ingen planer om å gå inn i familiebedriften hun vokste opp med, farens slakterforretning i Paris. Men når faren plutselig dør, må hun plutselig avgjøre hva som skal skje med den tradisjonsrike butikken. Der jobber også Martial (Arnaud Ducret), en kjekkas hun hadde en het natt sammen med ikke så mange dager tidligere. Så kjærlighetshistorien er egentlig allerede etablert, de to skal bare gå utallige omveier rundt og forbi hverandre, samtidig som de med vekslende hell forsøker å finne ut hva som skal skje med bedriften.

Det finnes så absolutt interessante tilløp her, og mange gode diskusjoner reises. Regissør Christopher Thompson tematiserer godt kontrastene mellom masseprodusert kjøtt og de gode håndverksproduktene, hvor dyrevelferd og god smak står som en motsats til det stadige presset om lavere priser. Han pirker også borti den kyniske moteindustrien, og i hvordan rike og mektige selskaper kan diktere premissene på tvers av bransjer.

Men det er kjærlighetshistorien som er navet i filmen, og den er dessverre så fylt av klisjeer, urealistiske sammentreff og oppkonstruerte intriger at man er ganske sliten av det hele halvveis ut i filmen. På sett og vis er den ved til bålet for alle som går rundt med en fordom om at franskmenn oppfører seg som hormonelle tenåringer uansett hvor gamle de er. På plussiden kan det nevnes at hovedrolleinnehaverne er gode, og settingen er sjarmerende nok. Som tidtrøyte er dette helt greit, og om ikke annet får man lyst til å gå til sin lokale slakter og handle noe ekstra godt til middag i stedet for å plukke med seg nok et sjelløst industriprodukt fra supermarkedet.