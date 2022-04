Påskestemningen fra St.Petri - søndag klokka 20

– Nå slår vi på den største stortromma, sier en entusiastisk dirigent Aril Schøld. Søndag klokka 20.00 får du påskegospel direkte på Aftenbladet.no.

Publisert: Publisert: I dag 10:13

– Det er helt fantastisk at vi nå endelig er tilbake til «normalen» for påsken igjen etter to år med nedskalerte versjoner. Nå er vi inspirert av våre opplevelser fra utlandet i påsken. Det er en vanvittig feiring av påsken i andre land, der dukker det opp kameler og esler i kirkerommet. Vi har imidlertid med oss 200 korister og Per Arne Dahl, sier dirigent og initiativtaker Schøld med et smil og gleder seg til at distriktet skal få sett påskemarkeringen fra Petri i Stavanger.

Per Arne Dahl er NRK-prest, Stortingsprest, foredragsholder og tidligere biskop.

– Han er en fantastisk formidler og tar oss med på en påskevandring i fire relativt korte bolker. Rundt disse bolkene strør vi sanger og musikk som passer til påskens tematikk.

Konserten består av flere av regionens kor, solister og musikere, Stavanger Gospel Company, Stavanger Gospel Choir, Sandnes Gospelkor, Jæren gospelkor og Confession fra Sola.

Du kan se konserten på Aftenbladet.no palmesøndag klokka 20.00.

Påskebudskapet i ord og toner i St.Petri