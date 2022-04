Livet står i stampe

Da pappa tok livet av seg, stoppet livet opp.

Maria B. Bokneberg er utdannet fotograf. Hun debuterte med «Lukta av våt jord om natta» i 2016.

Nancy Øvrehus

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Maria B. Bokneberg: «Vindu mot skogen». 155 sider. Gyldendal Norsk Forlag.

I 2016 debuterte Bokneberg med romanen «Lukta av våt jord om natta», en bok hun fikk solid kritikk for. Nå er hun tilbake med en ny roman som kretser litt rundt samme tematikk.

Som barn reiste Alsine til pappa hver sommer, men så kom sommeren som endret alt. Vi møter henne når det er 12 år siden pappaen tok livet av seg, og på en måte stoppet også Alsine sitt liv opp denne dagen.

Livet står litt i stampe, og spørsmålet om hvorfor pappa ikke orket mer gnager like mye nå som da. Da hun tilfeldig møter Heike, barndomsvennen fra somrene hos pappa, kjenner Alsine at hun er klar for å lete etter svar. Den siste sommeren fikk Alsine et fotoapparat av pappaen, men hun har aldri fremkalt bildene som ble tatt. Nå er tiden inne. Kan de gi henne noen flere svar?

Noe av det jeg liker aller best med denne romanen, er at det skildres jordnære hverdagsmennesker, og det er noe ekte over en del av karakterene, som jeg virkelig liker. Små ting som faren som knytter mormorens gamle lommetørkle over skallen i heten, barndomsvennen som velger å bli bonde fordi det er det som er rett for ham, til tross for at han kommer fra en akademikerfamilie. Et lite utvalg av små, herlige bilder som kan glede en leser.

I tillegg synes jeg det fungerer veldig fint med alle tilbakeblikkene i historien, som gradvis får glansbildet til å skalle av og viser oss hvordan forholdene egentlig er. Med en pappa som drikker og en mor som alltid er litt utrygg når datteren er på sommerbesøk hos ham.

«Lukta av våt jord om natta» fikk gode kritikker. Det ble pekt på at forfatteren gikk i godt oppgått terreng, men at hun hadde så god kontroll at det fungerte. Nå tråkker forfatteren videre på samme sti, og denne gangen fungerer det ikke helt. Dette er en helt grei bok, men jeg føler at jeg har lest den mange ganger før.

«Vindu mot skogen» mangler dybden som får den til å slå og til å virke aktuell. For selv om romanen har en sterk tematikk, blir det dessverre noe litt klisjéaktig over det hele, og boken blir rett og slett litt platt.

Så tja, en ok bok å lese, men ikke mer. Kanskje er på tide for forfatteren å utfordre seg selv og prøve en ny og ukjent vei videre?