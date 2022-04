Ferskt & ferskt: Den beste musikken nå

Ferskt & frekt: Den beste musikken nå! Vi har samlet de ferskeste (og frekkeste) lokale og nasjonale høydepunktene til deg her <3 Spillelisten i Spotify ligger i bunnen av saken.

Stella anbefaler: J00 – Moon-path

En litt mørkere variant enn det vi tidligere har hørt fra Oslo-bandet. De har kalt musikken sin for 3D-pop, men alt-pop er også brukbart. Tankene sendes mot Das Body på «Moon-path». Vokalen til Thea Grant er særegen og full av følelser. Bandet serverer litt av alt og det blir aldri kjedelig. En spennende låt fra et spennende band.

Tor-Arne anbefaler: Stavangerkameratene feat. Ravi – Syng nå med

Lite visste verden at vi en fredag i april skulle få et gospelverdig stykke allmennkunst med Ravi på versene fra Stavangerkameratene. Glenn Lyse synger at han har fløyet helikopter: « ... og det e det kje alle som tør». Det er heller ikke alle som tør å lage musikken som Stavangerkameratene lager. Og godt er det.

Leif Tore anbefaler: Ole Kirkeng – Still on my mind

Spellemannprisen for årets beste country-utgivelse i 2021, og her kommer mer godsaker. Nydelig Nick Lowe-aktig låt om klassiske country/americana-ting, strålende pakket inn av et varsomt band og ikke minst: En storveis god vokalist, rett fra den norske amerikalinjen.

Stella anbefaler: Emilie Eie – Loss

Andre singel fra solo-versjonen av Emilie Eie er, etter min mening, betydelig bedre enn den første. Her får stemmen og låtskriveren skinne. Rytmene er varme og lydbildet balansert. Produsent Anne Lise Frøkedal har gjort en god jobb: En kjærlighetssorg som kan danses til.

Tor-Arne anbefaler: Mall Girl – Feel Like Crying

Endelig kom det. Debutalbumet til Mall Girl er fylt med hele 14 godbiter. «Feel Like Crying» er en av dem. Resten får du lytte på selv, uten at noen skal fortelle deg hva du skal tro og tenke. Men det er skikkelig bra, altså.

Leif Tore anbefaler: Ola Kvaløy – Fair Weather

Ola Kvaløy var vokalist i Lano Places (heihei 90-tallet). Nå er han dekan og professor i samfunnsøkonomi og allslags, men han kan fremdeles lage god musikk. Flott, myk, melodiøs midtempo-pop med strykere og ønske om godt vær. Godt varsel for kommende plate.

Spillelista:

Her har vi samlet låtene i ei litta spilleliste (oppdateres ukentlig):

