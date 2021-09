A-ha med ny musikk – første gang på sju år

A-ha varsler sin første utgivelse siden «Cast In Steel» fra 2015. Den inneholder tolv nye låter og kommer etter nyttår.

For første gang på sju år kommer a-ha med ny musikk.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– «True North» blir a-has musikalske reisebrev fra det høye nord – en livekonsert laget for film med bare nytt materiale. Dette er vår melankolske hyllest til havet og nordnorsk natur, forteller Magne Furuholmen til VG.

Prosjektet er et samarbeid mellom a-ha, Bodø 2024 European Capital of Culture, Svømmehallen Scene, Parkenfestivalen og Arktisk Filharmoni, som spiller sammen med a-ha på alle låtene.

Forrige gang Norges største popgruppe kom med ny musikk var i 2015, da a-ha slapp plata «Cast In Steel».

Engasjementet for miljøsaken utgjør selve fundamentet for prosjektet.

– Havet har jo lagt hele grunnlaget for Norges utvikling – først gjennom fiskeri, deretter gjennom olje. Den trøblete tosidigheten mellom velferden som dette har skapt, og en samtidig rasering av naturressurser som vil være helt avgjørende for fremtidige generasjoner, er et rimelig potent tema for kunstnerisk bearbeiding og refleksjon, sier Furuholmen.