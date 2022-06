Johnny Depp får medhold i søksmålet mot Amber Heard

Amber Heard må betale 15 millioner dollar til Johnny Depp etter at juryen fant det bevist at hun ærekrenket sin tidligere ektefelle.

Skuespilleren Johnny Depp saksøkte sin ekskone Amber Heard for 50 millioner dollar.

NTB-AP-AFP

Amber Heard svarte med et motsøksmål på 100 millioner dollar.

Rettssaken har engasjert mange, særlig på Johnny Depps side.

Også Amber Heard har sine tilhengere, her i debatt med Johnny Depp-tilhengere.

Kjennelsen ble kunngjort onsdag, etter at den høyprofilerte rettssaken ble avsluttet i forrige uke.

Samtidig som Depp fikk medhold i sitt søksmål mot Heard, fikk hun medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat. Heard skal som kompensasjon få 2 millioner dollar.

I en uttalelse etter kjennelsen sier Depp at juryen i saken har gitt ham livet tilbake.

Samtidig gir Heard uttrykk for stor skuffelse – også over konsekvensene som kjennelsen kan få for andre kvinner.

I løpet av den direktesendte rettssaken har de tidligere ektefellene anklaget hverandre for vold og overgrep.

Omstridt kronikk

Depp saksøkte Heard for 50 millioner dollar for en kronikk i Washington Post. Der beskrev hun seg som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner». Depps navn ble ikke nevnt, men han mener innlegget satte en stopper for karrieren hans.

Heard svarte med et motsøksmål og krevde 100 millioner dollar fra Depp.

Depps advokater har pekt på to setninger fra kronikken. I den første skriver Heard: «For to år siden ble jeg en offentlig person som representerer ofre for vold i nære relasjoner, og jeg følte vår kulturs fulle vrede.» Det mener Depps advokater er en direkte henvisning til ham, fordi Heard anklaget Depp for vold i 2016.

Anklager om vold

I den andre setningen skrev Heard «Jeg hadde en sjelden anledning til å se direkte hvordan institusjoner beskytter overgrepsanklagede menn.»

Heard har under rettssaken beskyldt Depp for omfattende fysisk vold og overgrep.

Den tidligere ektefellen har avvist anklagene og hevdet at det tvert imot var han som var offer for vold begått av Heard.

Juryen måtte være enstemmig i sin vurdering, altså måtte alle sju være enige om hvorvidt kronikken i Washington Post var ærekrenkende eller ei. De måtte blant annet være enige om hvorvidt påstandene var rettet direkte mot Depp, om de beviselig er feilaktige, og om det kan bevises at Heard skrev feilaktige påstander med vilje.

Folkedomstol

Blant vitnene i rettssaken var det flere kjendiser som har hatt et forhold til eller jobbet med Depp eller Heard. Blant dem var supermodell Kate Moss, Tesla-sjef Elon Musk og skuespiller Jason Momoa.

Samtidig som dramaet utspilte seg for åpent kamera i retten, dannet en slags folkedomstol seg i sosiale medier, hvor mange tydelig har valgt Johnny Depps side. På Tiktok har videoer med emneknaggen «Justice for Johnny Depp» – rettferdighet for Johnny Depp – fått over 15 milliarder visninger.

Til sammenligning er det i underkant av 8 milliarder mennesker i verden.

Begge parter avsluttet rettssaken fredag med å be juryen tenke på andre overgrepsofre. Advokatene til både Heard og Depp sa også til juryen at en kjennelse i deres favør ville gi klienten livet tilbake.