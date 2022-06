Johnny Depp vant rettssaken mot Amber Heard

Amber Heard må betale mer enn 10 millioner dollar til Johnny Depp etter at juryen fant det bevist at hun ærekrenket sin tidligere ektefelle.

Johnny Depp hilste på tilhørere i rettssalen på rettssakens siste dag fredag 27. mai.

Publisert: I går 21:34

Skuespilleren Johnny Depp saksøkte sin ekskone Amber Heard for 50 millioner dollar.

Amber Heard ble dømt til å betale erstatning på 10,35 millioner dollar til Johnny Depp.

Amber Heard svarte med et motsøksmål på 100 millioner dollar.

Rettssaken har engasjert mange, særlig på Johnny Depps side.

Også Amber Heard har sine tilhengere, her i debatt med Johnny Depp-tilhengere.

Kjennelsen ble kunngjort onsdag, etter at den høyprofilerte rettssaken mellom skuespillerstjernene som startet 11. april, ble avsluttet i forrige uke. Juryens konklusjon var klar onsdag, etter nesten 13 timer med overveielser, fordelt over tre dager.

Juryen, som besto av fem menn og to kvinner, slo fast at Heard må betale 10 millioner dollar i erstatning til 58 år gamle Depp, samt 5 millioner dollar i tilleggserstatning. Men dommer Penney Azcarate reduserte sistnevnte beløp til delstaten Virginias maksgrense, som er på 350.000 dollar, melder nyhetsbyrået DPA.

Samtidig som Depp fikk medhold i sitt søksmål mot 36 år gamle Heard, fikk hun medhold på ett punkt, som handlet om at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat. Heard skal som kompensasjon få 2 millioner dollar.

Livet tilbake

Depp har de siste dagene vært i England og var derfor ikke i rettssalen da kjennelsen falt. Men i en uttalelse etter kjennelsen sier Depp at juryen i saken har gitt ham livet tilbake.

– Juryen har gitt meg livet tilbake. Helt fra starten var målet med denne saken å avsløre sannheten, uavhengig av utfallet. Det beste gjenstår, og et nytt kapittel har endelig startet, sier Depp.

Samtidig gir Heard uttrykk for stor skuffelse.

– Jeg har ikke ord som kan uttrykke skuffelsen jeg bærer på i dag. Hjertet mitt er knust etter at et fjell av bevis fortsatt ikke var nok til å stå opp mot den uforholdsmessige makten, innflytelsen og tyngden som min tidligere ektefelle har, sier Heard.

– Jeg er enda mer skuffet over hva denne kjennelsen betyr for andre kvinner. Den er et tilbakeslag. Den tar ned tanken om at vold mot kvinner må tas på alvor, sier Heard videre.

I løpet av den direktesendte rettssaken har de tidligere ektefellene anklaget hverandre for vold og overgrep. Paret var gift fra 2015 til 2017.

Omstridt kronikk

Depp saksøkte Heard for 50 millioner dollar for en kronikk hun skrev i Washington Post i desember 2018. Der beskrev hun seg som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner». Depps navn ble ikke nevnt, men han mener innlegget satte en stopper for karrieren hans.

Heard svarte med et motsøksmål og krevde 100 millioner dollar fra Depp.

Depps advokater har pekt på to setninger fra kronikken. I den første skriver Heard: «For to år siden ble jeg en offentlig person som representerer ofre for vold i nære relasjoner, og jeg følte vår kulturs fulle vrede.» Det mener Depps advokater er en direkte henvisning til ham, fordi Heard anklaget Depp for vold i 2016.

Anklager om vold

I den andre setningen skrev Heard «Jeg hadde en sjelden anledning til å se direkte hvordan institusjoner beskytter overgrepsanklagede menn.»

Heard har under rettssaken beskyldt Depp for omfattende fysisk vold og overgrep.

Den tidligere ektefellen har avvist anklagene og hevdet at det tvert imot var han som var offer for vold begått av Heard.

Juryen måtte være enstemmig i sin vurdering, altså måtte alle sju være enige om hvorvidt kronikken i Washington Post var ærekrenkende eller ei. De måtte blant annet være enige om hvorvidt påstandene var rettet direkte mot Depp, om de beviselig er feilaktige, og om det kan bevises at Heard skrev feilaktige påstander med vilje.

Folkedomstol

Blant vitnene i rettssaken hadde begge sider kalt inn flere kjendiser som har hatt et forhold til eller jobbet med Depp eller Heard. Blant dem var supermodell Kate Moss, som var Depps tidligere kjæreste, Tesla-sjef Elon Musk – som hadde vært kjæreste med Heard – og Heards skuespillerkollegaer Jason Momoa og James Franco. Men verken Musk eller Franco dukket opp.

Samtidig som dramaet utspilte seg for åpent kamera i retten, dannet en slags folkedomstol seg i sosiale medier, hvor mange tydelig valgte Depps side. På Tiktok har videoer med emneknaggen «Justice for Johnny Depp» – rettferdighet for Johnny Depp – fått over 15 milliarder visninger.

Til sammenligning er det i underkant av 8 milliarder mennesker i verden.

Begge parter avsluttet rettssaken fredag med å be juryen tenke på andre overgrepsofre. Advokatene til både Heard og Depp sa også til juryen at en kjennelse i deres favør ville gi klienten livet tilbake.