Lørdag: Fulgte Mods-konserten minutt for minutt

Morten Abel og Mods spilte for 13.000 fredag. Lørdag kveld dobler de når de spiller sin aller siste konsert - foreløpig.

Lørdag kveld spilte Mods for 25.000 på SR-Bank Arena. Her fulgte Leif Tore Lindø konserten minutt for minutt.

