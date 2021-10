Enkelt, rett fram, underholdende

BOK: Hvis du har lest Jørgen Jæger før, vet du akkurat hva du får. En enkel, rett fram og ganske så underholdende krimhistorie.

Jørgen Jæger er ga ut sin første krimroman 57 år gammel. Nå har 75-åringen gitt ut 15 krimbøker totalt.

Jørgen Jæger: Dommen. 400 sider. Strawberry publishing.

Bøkene til veteranen Jørgen Jæger er blant de mest lettleste krimromanene jeg vet om. Det er på sett og vis et kompliment, i alle fall hvis vi betrakter krimsjangeren først og fremst, eller utelukkende, som ren underholdning. Hans historier om Ole Vik og vestlandsbyen Fjellberghavn er fortalt rett fram og uten noen krumspring: Persongalleriet er ukomplisert og lett å holde orden på, og strukturen er befriende ujålete og rett fram. Hos Jæger er det altså ingen ambisiøse forsøk på å tøye språket, gi psykologisk dybde eller tegne sosialrealistiske bilder av et samfunn i krise eller konflikt eller forfall ellerwhatever. Flate, men effektive, setninger fyller side opp og side ned. Og teksten flommer over av folk som nikker, bemerker, redegjør, sier, svarer, gliser, skyter inn, brummer, humrer og flirer, ofte på en og samme side. Her burde språkvasken vært strengere, og forlaget burde stolt på at leserne er i stand til å følge dialoger selv om ikke alle utsagn får en definert avsender.

Årets «Dommen» skiller seg på ingen måte ut fra det han har levert tidligere. Et barn med downs syndrom blir borte fra en fjelltur, en eldre mann blir funnet død i en hage, en kvinne blir borte, et rykte om en pedofil begynner å svirre – godt hjulpet av en lokalredaktør med særdeles liten presseetisk refleksjon, og et hus brennes ned. Og jammen dukker det ikke opp en mafioso også underveis, en løs tråd fra forrige roman som blant annet handlet om transplantasjoner på mafiadrevne klinikker i Italia.

Som alltid skal vi stille spørsmålet om alle disse hendelsene hører sammen. Og som alltid skal vi svare ja.

Også Ole Vik og hans kolleger forstår det ganske fort, og dermed blir dette en klassisk hvem-gjorde-det-krim, verken mer eller mindre.

Min kollega Gunnar Gran har tidvis vært svært begeistret for Jægers romaner, og det er ingen tvil om at 75-åringen har rutine til å beherske det grunnleggende håndverket. Men de som vil ha mer enn enkleste veien til målet, må ty til andre forfattere. De av oss som av og til koser oss med å stormlese gjennom gåter og løsning, og gjerne konkurrere med etterforskerne i jakten på det riktige svaret, kan godt bruke noen timer på dette.