Gi deg hen

Britiske The Vaccines har gitt ut fem album. Det ene bedre enn det andre. Gitaren er alltid i sentrum, men denne gangen har de latt popen få fritt spillerom.

The Vaccines: «Back in Love city» (Super Easy/AWAL)

Se for deg følgende: Vi befinner oss på en prærie – i verdensrommet. Mørke med ukjente kanter omgir oss, og blir bare avbrutt av neonskilt som indikerer fest/frelse. Et indierock band med en forkjærlighet for pop har latt sistnevnte sjanger få fritt spillerom. Håret deres er dratt bakover, buksene er av skinn, skjorta er åpen. De tæres av hjertesorg, men lar deg bli med for kvelden.

Britiske The Vaccines’ nye album er en science fiction-film fra det glade og syrlige 80-tall, med noen innspill av western. Albumet kom for noen måneder siden, men det fortjener oppmerksomhet nå også.

Bandet har siden 2011 levert jevnt med gull. Hvert album er en positiv overraskelse, og den kreative selvtilliten øker for hver plate. Nummer fem i rekken er intet unntak. Gitaren har ennå hovedrollen i lydbildet, men det er tydelig at bandet har gått for en «alt er lov»-strategi, noe som har sørget for en aldeles underholdende lytteropplevelse.

Beste spor: «Wanderlust», «Jump off the top».