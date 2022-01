Irsk fyllekule

Bridget Jones-aktig love story av den mørkare sorten, som ikkje klarer å heva seg opp frå triviallitteraturen.

Megan Nolan er født i Waterford i Irland og bor i dag i London. Dette er hennes første roman.

Leif Tore Sædberg

Megan Nolan: «Desperate gjerninger». Roman. 281 sider. Omsett av Heidi Sævareid. Cappelen Damm.

Irske Megan Nolan (f. 1990) har fått dra-hjelp med debutromanen av norske Karl Ove Knausgård. På omslaget av «Desperate gjerninger» er nordmannen sitert med blurb-en «Et stort litterært talent – og en kjærlighetshistorie uten sidestykke.» Når eg ser den setninga, tenker eg for min del at … denne boka like gjerne kunne blitt kalla «Desperate gærninger»!

Og så er der éin ting til. Handlinga går føre seg i eit ungdommeleg miljø i Dublin og Waterford (der Nolan er frå) for åtte-ti år sidan, då forfattaren sjølv var ung. Den unge, kvinnelege hovudpersonen lever eit fuktig uteliv på pubane i hovudstaden, har ein nokså tilfeldig yrkeskarriere og endå meir tilfeldige sengepartnarar. Irane er kjende for å drikka, så slik sett er det truverdig. Ein av desse kveldane treff ho dansk-irske Ciaran på ei kunstutstilling, og blir straks forelska. Sidan følgjer me opp- og nedturane i det som trygt kan kallast ein «bad romance».

Framstillinga av dei destruktive sidene av kjærleik og forelsking, med halvgalne eksar og smuglesing av partnaren sine e-postar, kan minna om Leïla Slimanis «I udyrets hage.» Til liks med Slimani klarer heller ikkje Nolan å leva heilt opp til eigne ambisjonar. Forfattaren skildrar korleis tiltrekking og erotikk kan gå over i galskapen, men framstillinga går inn i eit føreseieleg mønster av sjalusi, fylleangst og lågt sjølvbilete. Det manglar ikkje på sjølvfornedring, men denne er lite oppfinnsam. Scenane tar form av klisjear, som drikking i einsemd og fosterstilling på badegolvet.

Nolan skriv på ein lettfatteleg måte, som kanskje er prega av ein bakgrunn som journalist. Stilen er likevel ujamn; enkelte poengterte oneliner-ar innimellom, andre gonger er språket flatt og refererande. Ofte er ho ordrik og overforklarande. Som ein redaktør ville sagt: Kutt, kutt, kutt!

Ciaran er på si side for knapt skildra til å bli ein interessant figur. Den underliggande tematikken – å ikkje føla seg god nok – er heller ikkje særleg original. Eit sitat frå hovudpersonen summerer difor ganske presist opp heile romanen: Følelsene var ekte, men de fant ikke noe ekte uttrykk.

Den andre tingen? At eg må seia meg usamd med Knausgård. Eg synest ikkje dette er ei kjærleikshistorie utan sidestykke. Heller ikkje at dette er eit stort litterært talent.