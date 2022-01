Antydningens kunst

Fremragende om rastløshet, relasjoner, ensomhet og stadier på livets vei.

Merethe Lindstrøm er prisbelønnet flere ganger, og for romanen «Dager i stillhetens historie» (2011) ble hun tildelt Kritikerprisen og Nordisk råds litteraturpris.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Merethe Lindstrøm: «Vinterhest». Noveller. 208 sider. Oktober.

«Vinterhest» av Merethe Lindstrøm (f. 1963) består av 12 noveller, hvorav den gode demensfortellingen «Margaret» har stått på trykk før. Mange tekster oppleves som innbyrdes sammenhengende, idet fortelleren synes å være den samme kvinnen, men på ulike stadier i livet.

Noe av handlingen foregår ulike steder i Europa i 1980-årene, da man røykte sigaretter og lyttet til kassetter, og oppdaget verden som haiker og interrailer. Novellene viser utsnitt og fragmenter av liv, vennskap, fellesskap, forhold, slik åpningsnovellen også gir en leseranvisning på: Jeg kan ikke la være å tenke på hva det er jeg ikke ser, ofte ledsaget av en underliggende fornemmelse av rastløshet og retningsløshet, noe foruroligende og truende.

En håndfull tekster utmerker seg. I «Finland» følger vi et par på bryllupsreise. I «Museum» knuser en ustabil onkel med jevne mellomrom familiebildene under søndagsmiddagen, og moren og søsteren rydder taust opp etter ham, uten noensinne å nevne utbruddene hans. I «Far» vender en ung kvinne tilbake til hippiekollektivet hun en gang tilhørte, der medlemmene nok er litt mer frigjorte enn barn flest har godt av.

Teksten «Wannsee», som sammen med «Museum» kanskje er samlingens sterkeste kort, kretser omkring en ung kvinne som lever et bekymringsfritt liv i Berlin og oppdager at hun er gravid; Wannsee er for øvrig stedet der nazistene besluttet å industrialisere jødeutryddelsen. Teksten peker kanskje mot «Relikvie», der en kvinne forbereder seg på å møte sønnen hun bortadopterte ved fødselen. Og i tittelnovellen er vinterhesten Melankolia redd for alt.

Novellene har typisk en tvedelt eller tredelt struktur med parallelt løpende historier i historien, som i en russisk dukke, der et bestemt minne gjerne utløses av en hendelse i nåtidsrammen. I det ene øyeblikket preges fremstillingen av en slags slentrende språklig tilforlatelighet, som om man lytter til en venn som forteller siste nytt fra sitt liv, og i det neste kastes man inn i noe famlende assosiasjonsdrevet, søkende og selvkorrigerende, med stadige forbehold og syntaktiske sideordninger.

Det som konkret beskrives, er ofte en beskrivelse av noe annet, som for eksempel i «Museum», der middagsgjestene skrives sammen med de utstoppede dyrenes forfall i museumsmontrene. Det meningsbærende trer først fram i det usagte og antydede, i mellomrommene i teksten og relasjonene, som Lindstrøm på denne måten forsøker å innsirkle. Og når hun lykkes med det, er det simpelthen fremragende.