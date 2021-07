En sinnsyk strandtur

FILM: I filmen «Old» aner du ikke hva som skal skje, før det faktisk skjer. Uhyggelig og spennende thriller, i nydelige omgivelser.

«Old» er en typisk film av M. Night Shyamalan. Foto: Filmweb

Julie Byberg Bø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Old. Med: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Abbey Lee, Eliza Scanlen, Alex Wolff, Thomasin McKenzie. Regi: M. Night Shyamalan. USA 2021. Aldersgrense 15 år. 1 time og 48 minutter.

Wow. Hva kan man si?

Dette er den typen film der du ikke aner hva som er i ferd med å skje, før det skjer. Og uansett hvilke forventninger du sitter med, tar filmen dem et hakk videre, både på godt og vondt.

Eller, dersom du kjent med regissørnavnet M. Night Shyamalan, vet du nok nøyaktig hva du går til. Shyamalan er en elsket og hatet regissør som slo gjennom med «Den sjette sansen» og «Unbreakable» i 1999 og 2000. De som har vært borti filmene hans tidligere, får nå en ny titt inn i hans sære og ubegripelige univers.

Dette er historien om en idyllisk familieferie som forvandles til en strandtur fra helvete.

«Old» følger Capa-familien, et ektepar med to barn på en tilsynelatende fredfull familieferie til en liten idyllisk ferieøy. Paraplydrinker, strender, basseng og ferieidyll - hva mer kan man ønske seg? Men allerede fra start ligger det en bismak i luften, noe er i ferd med å skje, men hva, er umulig å forutse.

En fredfull familiereise blir til en sinnsyk strandtur. Foto: Filmweb

Det fremkommer tidlig at moren har en sykdom, og at ekteparet har vært i en separasjonsprosess som de skulle vente med å fortelle barna om til etter ferien. Under det korte oppholdet på hotellet møter vi to andre par som også er på ferieparadiset, ett av parene med et lite barn og en eldre mor.

Ved lunsjbordet på hotellet diskuterer Capa-familien dagens planer. Hotellverten foreslår en busstur til en privat strand. På vei mot stranda skimter man et skilt merket «område forbudt» - fare på ferde.

Det er her, på stranda, at dramaet virkelig begynner. Etter hvert dukker også de to andre parene fra hotellet opp på stranda, og merkelige ting begynner å skje. Illusjonen om en nydelig skjermet feriestrand blir brutt da den minste sønnen dunker borti et damelik under en runde med gjemmeleken.

Også seerne i kinosalen føler på forvirringen til karakterene på stranda. Foto: Filmweb

Allerede fra start ligger det en bismak i luften. Foto: Filmweb

På under en time blir de små barna forvandlet til tenåringer, og familiene merker raskt at det er umulig å forlate stranda. De syke blir sykere, og noen dør. Filmen bærer preg av forvirringen karakterene føler, og som seer sitter man i salen og er like forvirret. Helt til en av karakterene kommer med svaret:

Stranden tuller med tiden. Cellene i kroppen endres, slik at etter en halvtime på stranda blir karakterene ett år eldre. Et døgn vil si nesten 50 år i livslengde.

Timene går, og mye skjer. Jo eldre karakterene blir, jo mer demente og forvirrede blir de. Desperasjonen er til å ta å føle på, og ender i død på alle kanter - på noe urealistiske måter vel og merke, i typisk Shyamalan stil.

Lar du deg ikke skremme av raskt-eldende mennesker som løper skrikende rundt på en forhekset strand i nydelige omgivelser? Da kan du trygt se denne filmen. Men vær klar over at etter denne uhyggelige feriefornøyelsen, føles utenlandsreisen litt mindre fristende.