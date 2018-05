Få med deg disse under Maijazz

Fredag 4. mai

Frode Gjerstad Kvartett

Spor 5, 19.30

Maijazz feirer Frode Gjerstad, som har vært en ekte frijazz-pioner. Gjerstad runder 70 i år, noe som markeres med konserter i hele landet. Hans lengstlevende konstellasjon, Frode Gjerstad Trio, blir denne kvelden utvidet med en ekstra bass, og består av Frode Gjerstad på saksofoner, Paal Nilssen-Love på trommer, Jon Rune Strøm på bass og Øyvind Storesund på bass. Som bonus, samme sted og samme kveld, kan du få med deg Pan-Scan Ensemble, et skandinavisk frijazz-prosjekter der blant andre Paal Nilssen-Love og Didrik Ingvaldsen er med.

Mathias Eick Group åpner ballet i Stavangeren (19.00). Du kan også høre Gjermund Larsen Trio med Nordic Trio i St. Petri (22.00), Moon Hooch i Folken 22.00 eller gå på jam på Blyge Harry (23.00).

Lørdag 5. mai

Gregory Porter & SSO

Stavanger Konserthus (18.00)

I 2017 ga Gregory Porter, en av de nye, store jazz-stemmene, ut albumet ”Nat King Cole & Me”. Her gjør han ett dypdykk i den legendarisk sangerens låter. På denne obligatoriske konserten spiller han Nat King Cole sammen med band og Stavanger Symfoniorkester. Få billetter igjen, vær rask.

Resten av lørdagsprogrammet: Sverre Kvam/Tone Samuelsen spiller popstandards i Arkivet (14.00), Pixel i Varen (16.00), Europeisk jazzkveld med David Helbock Trio, Kinga Glyk Trio og Armel Dupas Trio på Spor 5 (18.00), Domenic Miller Trio i Stavangeren (20.00), Tortusa/Breistein og Nils Petter Molvær Group i Folken (20.30 og 22.00) og jam på Blyge Harry (23.00).

Søndag 6. mai

Håkon Kornstad Tenor Battle

St. Petri kirke, 19.00

På 90- og 2000-tallet var han i spissen for den unge, norske jazzen. Så hopper han på operatoget, tar seg vokalutdannelse og begynner å høste operaroller. Men hvorfor ikke kombinere de to? Det er nettopp det Håkon Kornstad gjør i dette prosjektet. Saksofonen spiller skandinaviske jazz-toner, stemmen synger arier av Gluck og Bizet. To for én.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Resten av søndagsprogrammet: Familieforestilling med Maria Norseth Garli, Eva Bjerga Haugen, Grethe Bekkevold og Signe Irene Time på Hå Gamle Prestegard (14.00), Jazzintro på Spor 5 (15.00), Blå Trå på Spor 5 (18.30), Baker Hansen med John Pål Inderberg på Obrestad fyr (19.00), Jubileumsorkester med Arild Andersen, Frode Alnæs, Audun Kleive og Tommy Smith i Folken (21.00),

Mandag 7. mai

Cory Henry & The Funk Apostles

Folken 22.00

Cory Henry var i Stavanger med Snarky Puppy for to år siden. Nå kommer han med sitt eget funk-prosjekt, og det kan fort blir fryktelig moro. Henry byr på gospel, jazz, soul og funk fra sin krakk bak Hammond B3-orgelet.

Mandag kan du også høre gitarist Ralph Towner og Bjergsted Jazzensemble i Zetlitz-salen i Konserthuset (19.00), Baker Hansen med John Pål Inderberg i Sola Ruinkirke (19.00) og Cloroform på Spor 5 (21.00).

Tirsdag 8. mai

Chick Corea & Trondheim Jazzorkester

Stavanger Konserthus, 19.00

En av jazzens superstjerner sto på scenen i Stavanger for 17 år siden sammen med Trondheim Jazzorkester. I november 2016 ble jazzorkesteret som eneste utenlandske gjest invitert tilbake til New York for å spille på legendariske Blue Note Jazz Club i anledning Chick Coreas 75-årsdag, og prosjektet var tilbake.

Philip Sherman / TT NYHETSBYRÅN

Tirsdagen byr også på Donny McCaslin Group på Spor 5 (21.00), Beady Belle i Folken (22.00) og jam på Blyge Harry (23.00).

Onsdag 9. mai

Bugge Wesseltoft, Magnus Öström og Dan Berglund

Stavangeren, 22.00

Bugge Wesseltoft har drevet med...vel, det aller meste. Han fikk lyst å spille i pianotrio igjen, og der fikk han med seg Magnus Öström og Dan Berglund fra E.S.T. I dette prosjektet vil de tre musikerne presentere «en miks av jazz og progrock forankret i skandinaviske røtter med akustiske instrument og elektronikk om hverandre». Der er begrenset hvor galt det kan gå.

Junge, Heiko / NTB scanpix

På Maijazz’ siste dag kan du høre to lokale prosjekter, The Ozone Project på Spor 5 (22.30) og Athana med Gary Husband og Jody Linscott i Folken (20.00). I tillegg spiller Cécilie McLorin Salvant med Aaron Diehl Trio i Stavangeren (19.00) og Musikklinja ved Bjergsted hyller ECM-jazzen i Forestillingssalen i Bjergsted (18.00). Jam på Blyge Harry klokka 23.00.