Pause fra pønken

Dannet rundt låter som ikke passet inn i bandet.

Silver Synthetic er Pete Campanelli, Chris Lyons og Lucas Bogner fra Bottomfeeders og Kunal Prakash fra Jeff the Brotherhood. Foto: Akasha Rabut

Silver Synthetic: «Silver Synthetic» (Third Man/Border)

New Orleans har mer enn jazz å by på. Som den psykedeliske rocken til Silver Synthetic, som fikk sin konsertdebut i en platesjappe i 2018.

Året før hadde Chris Lyons skrevet noen låter som ikke sto i stil med garasjepønken til hans Bottomfeeders, et annet eksempel på ikke-jazz. Han fikk med seg trommisen fra bandet og to til, og dermed vokste det fram popharmonier, kosmisk country og rock fra tiden da 60-tallet gled over i 70-tallet.

Du hører T-Rex i «Unchain your heart» og Kinks i «Around the bend», og de kjenner katalogen til Velvet Underground og Television. Opptakene er gjort hjemme i stua til Lyons med minst mulig fiksing i etterkant.

De tre nevnte kuttene danner en sterk start på platen. De resterende fem når ikke helt samme nivå, men Laurel Canyon-lyden på «Out of the Darkness» blir aldri feil – selv om man befinner seg i New Orleans og ikke i Los Angeles.

Dessuten er «Unholy love» fire søte minutter.

Beste spor: «In the beginning», «Unchain your heart», «Around the bend».