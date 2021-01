Animasjon fra Obos-ligaen

Artig med en varpuddel, ja, jo, men listen for en god animasjonsfilm ligger veldig mye høyere enn dette.

Freddy håper å bli like varulv-tøff som sin far. Det går ikke helt etter planen.

«Pjokken i flokken» (100 % Wolf), animasjonsfilm. Regi: Alexs Stadermann. Norske stemmer: Herman Tømmeraas, Anders Bye, Mathilde Storm, Silje Hagrim Dahl. 1 time, 36 minutter. Aldersgrense 6 år.

Freddy er arvingen i en varulvfamilie og skal ta over imperiet etter sin far som døde (eller?) i et Mufasa fra Løvenes Konge-øyeblikk for seks år siden. På sin 13-årsdag skal han gjennom den store ulvingen, transformasjonen fra gutt til ulv, et opplegg som ikke går etter planen. Freddy blir en puddel. Varulver hater hunder, og så har vi det gående. Vår lille helt må finne seg selv, finne venner, forelske seg litt og overvinne forventninger, fordommer og i det hele tatt.

Puddel-Freddy er i en knipe, for han må bevise at han er nok ulv, ellers vil hans slemme onkel (som er en kopi av Scar fra Løvenes Konge) overta flokken. Så legger vi til en gal iskremselger, en trupp halvgode hundefangere, katter, hunder og en ond parykkmaker, og hva har vi da? Jo, oppsettet til en helt standard animasjonsfilm, noe dette også har blitt. «Pjokken i Flokken» er en dæsj «Løvenes Konge» ispedd litt «Lady og Landstrykeren» og plukk og miks fra en hel haug med nyere animasjonsfilmer.

«Pjokken i flokken» er tuftet på Jayne Lyons’ bok med samme navn. Filmen har høyt tempo, de sedvanlige dyrene med menneskelige trekk, den er småskummel for de aller minste og den har nok for mange historier å følge for de minste menneskepjokkene. I motsetning til det kom kommer ut fra Disney/Pixar og DreamWorks mangler denne australske filmen finesse, frekkhet og det lille ekstra som vi voksne liker. Lista er lagt fryktelig høyt. Spørsmålet er om ungene er like opptatt av det som oss voksne. Svaret er åpenbart nei, men det gjør ikke forskjellen på de gode og de mindre gode animasjonsfilmene mindre.

Puddelvarulven Freddy møter livets mange utfordringer, som onde hundefangere som vil lage parykk av ham.

Dette er ikke en av de gode. Dette er ok dusinvare i kategorien «meh», altså skuldertrekk, ingen sterke avtrykk, vil ikke bli husket, whatever.

Heseblesende finale

De siste 25 minuttene er et heseblesende oppgjør der varulver, varpuddler, folk, bikkjer, husholderske og hundefangere går løs på hverandre i kanskje den mest rotete høyoktanfinalen undertegnede har sett i en animasjonsfilm.

Men altså, koronaslitne unger kan ganske sikkert finne glede i dette lille eventyret, selv om filmen er langt svakere enn det som kommer ut av de store animasjonsmaskinene. Etter å ha sett Disneys «Soul» er det veldig tydelig at de holder på i en annen divisjon. Historien om varpuddelen Freddy er ikke fra Eliteserien, men fra Obos-ligaen. Greit nok, men det finnes et høyere nivå.