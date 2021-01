Tam krigsfilm som aldri blir morsom

Hvor festlig kan det egentlig bli med en 12-åring og en bestefar som krangler om hvem som skal ha det beste soverommet? Selv et solid stjernelag av skuespillere klarer ikke å lage gull ut av dette håpløse utgangspunktet.

Robert De Niro spiller en sørgende enkemann som terroriseres av sitt barnebarn i dette forsøket på en komedie. Foto: Ben Rothstein

Kine Hult Journalist

I krig med bestefar

Skuespillere: Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman, Rob Riggle, Jane Seymour. Sjanger: Komedie / Familiefilm / Barnefilm. Regi: Tim Hill. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 6 år.

Få kan vel furte som en selvrettferdig 12-åring kan. Den ene hovedpersonen i denne filmen er Peter (Oaks Fegley), som blir forvist fra rommet sitt til loftet når bestefaren (Robert De Niro) må flytte inn hos familien fordi han ikke klarer seg så bra selv. Bestefar Ed er en hyggelig, eldre mann, som sørger over tapet av kona, og som ser ut til å ha et varmt forhold til alle sine tre barnebarn. Dermed framstår hele premisset for filmen som usannsynlig helt fra starten. Ingen av de to «krigerne» er kjipe nok til at det går an å tro på at de skal være så slemme mot hverandre som de faktisk er.

Akkurat det hadde det kanskje gått an å se litt stort på om filmen hadde vært morsom. Det er den ikke. Regissør Tim Hill bommer på åpent mål igjen og igjen, noen ganger gjennom å tvære ut poenger for lenge og noen ganger ved å rett og slett ikke ha gode nok vitser, verken de verbale eller de fysiske.

De Niro er som vanlig god, og framstår som noenlunde troverdig i scenene hvor han prøver å finne seg til rette i en tilværelse som enkemann. At vi skal le av scenene hvor han terroriseres av snåttungen på loftet, er vanskeligere å forstå. Det hadde kanskje fungert bedre om bestefar hadde vært mindre sympatisk.

Filmen krydres for øvrig av velkjente konflikter mellom foreldre og tenåringer, svigerfar-svigersønn-gnisninger, bøllete eldre elever på skolen, og så videre. Det framstår som temmelig traust og fantasiløst, ting vi har sett før hundre ganger, ofte i bedre filmer enn denne.

Det er nesten ikke til å tro at de har fått skuespillere som De Niro, Uma Thurman og Christopher Walken til å stille opp i denne tullefilmen, fra mannen som blant annet ga oss «Alvin og gjengen» og «Pusur 2».