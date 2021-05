Tix går i karantene før avreise til Eurovision: – Nå kjenner jeg bare at jeg gleder meg

Før helgen var det siste prøve på norsk jord for Andreas «Tix» Haukeland og danserne hans. Nå er NRKs Eurovision-delegasjon i karantene – for å holde seg friske til avreisen til Rotterdam.

– Det virkelig tunge arbeidet begynner når vi kommer til Rotterdam, sier MGP-vinner Andreas «Tix» Haukeland etter den aller siste norske prøven. Nå sitter Norges Eurovision-delegasjon i selvpålagt karantene de siste dagene før avreise til Rotterdam. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Gitte Johannessen

Andreas «Tix» Haukeland har en finger med – og en mening – om det meste. Sceneshowet, med de dansende, svarte englene, skrev han samtidig som han laget låten «Ut av mørket» – som under Eurovision altså fremføres som «Fallen Angel». Foto: Heiko Junge / NTB

Dette herrelaget skal representere Norge under Eurovision Song Contest i Rotterdam om et par uker: Andreas «Tix» Haukeland flankert av danserne Eivind Dundas, Johannes W. Farstad (korist), John Masaki, Bjørnar Reime og Reno Andersen etter siste prøve i Norge før helgen. Nå er de i selvpålagt karantene før avreisen for å hole seg friske. Foto: Heiko Junge / NTB

Siste prøve på norsk jord sto fredag for MGP-vinner Andreas «Tix» Haukeland. Nå venter karantene før avreise til Rotterdam 8. mai. – Jeg kommer ikke til å merke stor forskjell, sier 28-åringen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er ikke så lett å presentere fenomenet Tix for noen som ikke har hørt om det før, sier Andreas Haukeland om det å være helt ukjent i Eurovision-sammenheng – der alle mener noe om ham her hjemme. Foto: Heiko Junge / NTB

Andreas «Tix» Haukeland da han vant MGP-finalen med «Fallen Angel». – Låten løftes til et nytt nivå når den presenteres som en kamp mellom Tix og de svarte djevlene, sier Haukeland om sceneshowet, som han selv hadde ideen til. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Men Tix, som var nominert til Spellemannprisen for fjorårets store hitlåt «Karantene», hevder han knapt merker forskjell i hverdagen nå når han må isolere seg i den selvpålagte karantenen.

– Mitt liv fungerer slik at det aldri er nok timer i døgnet til å få unnagjort alt arbeidet som kreves av meg. Derfor blir jeg veldig skjermet og isolert i hverdagen, og sånn sett har livet mitt kjentes litt som en karantene lenge før korona kom. Så dette tar jeg med knusende ro. Jeg merker ikke så mye til det, fordi jeg bare sitter og jobber uansett, sier Andreas Haukeland til NTB.

– Verdig bidrag

Prøven fredag, der Tix, danserne Eivind Dundas, John Masaki, Reno Andersen og Bjørn Reime samt koristen Johannes W. Farstad satte hverandre stevne for å øve inn sitt nye show med to færre dansere enn under MGP-finalen, var også første gang hele den norske delegasjonen var samlet.

– Nå begynner vi å merke at det nærmer seg. Dagen var hektisk, men det virkelig tunge arbeidet begynner når vi kommer til Rotterdam, forteller han. Avreisen er 8. mai, mens første sceneprøve er allerede dagen etter. Det blir ny sceneprøve 12. mai før Tix skal i ilden med «Fallen Angel» i første semifinale 18. mai.

– Hva kan du love alle som stemte på deg i den norske finalen?

– Jeg skal sørge for at Norge stiller med et verdig bidrag. Uansett plasseringen i konkurransen er det budskapet vårt som er viktigst, sier 28-åringen, som tidligere har uttrykt litt blandede følelser og både gruet og gledet seg når han slipper løs sanger med sine personligste tekster.

– Det jeg har gruet meg mest til er ansvaret som følger med å representere Norge, men nå kjenner jeg bare at jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å møte mennesker fra andre nasjoner og å oppdatere dere hjemme i Norge om hva som skjer på reisen. Også blir det deilig å få litt publikum inn på arenaen, slik at det ikke kjennes så stivt!

– Kan være stolte

– Før seieren på hjemmebane sa du at dette var en sang som «det norske folket trengte», og du hadde rett – de stemte deg frem til solid seier. Tror du at Europa også trenger «Fallen Angel»?

– Det vet jeg ikke. Men jeg vet det er mange der ute som kommer til å identifisere seg med budskapet, og så lenge vi når ut til dem tenker jeg at vi i Norge kan være veldig stolte av bidraget vårt til årets Eurovision.

Andreas Haukelands inntrykk er at «Fallen Angel» er blant låtene i årets Eurovision-finale som har skapt mye engasjement.

– Folk ser ut til å sette pris på historien til låten, sier han om sangen han alene har komponert og skrevet tekst til. Haukeland utformet sceneshowet samtidig som han skrev låten.

– Ideen er jo at hvem som helst kunne fremført en låt alene på en scene, men låten løftes til et nytt nivå når den skal fremføres som en kamp mellom Tix og de svarte djevlene, sier han.

Nytt førsteinntrykk

Mens svært mange her hjemme har en mening om Tix, starter han med blanke ark ute i Europa. Det har Andreas Haukeland gjort seg sine tanker om:

– Det er rart, for overalt må jeg gjøre et nytt førsteinntrykk, og det er ikke så lett å presentere fenomenet Tix til noen som ikke kjenner til det fra før. Det er der mye av fokuset vårt har ligget i år – hvordan vi best mulig kan fortelle en historie som treffer folk på de tre minuttene vi har på scenen.

Han hevder ikke å «ha tenkt så mye» på det at han kan komme til å opptre foran 200 millioner TV-publikummere, om «Fallen Angel» kvalifiserer seg til Eurovision-finalen.

– Det er et stort tall, men det viktigste for meg er at fem millioner mennesker her hjemme i Norge får gleden av å stå sammen om noe. Det jeg gleder meg aller mest til er å vinke til alle her hjemme under den første semifinalen, sier han som i fjor var Norges mest strømmede artist på Spotify – foran The Weeknd og Kygo.

Andreas «Tix» Haukeland gjorde om det norskspråklige MGP-bidraget sitt «Ut av mørket» til engelske «Fallen Angel», men det kommer neppe til å skje så ofte, høres det ut:

– Jeg trives egentlig veldig godt med det norske publikummet og føler det er her jeg hører hjemme og kan spille en viktig rolle i folks liv. Det jeg vil gjøre på engelsk er gjerne låtskriving for andre artister, sier Haukeland, som allerede i 2018 var med på å skrive Ava Max' storhit «Sweet But Psycho».