Skriv om å skriva

Rune Salvesen syns den nye romanen han er skrive er fin. Men han veit ikkje kva «Bunkers» handlar om.

Rune Salvesen er aktuell med romanen «Bunkers». Foto: Anders Minge

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fakta Rune Salvesen (f. 1978) Forfattar oppvaksen på Forus, busett i Sandnes. Debuterte med «Pur morgen» i 2005. Aktuell med romanen «Bunkers». Les mer

– Eg sa til redaktøren min at eg eigentleg ikkje kan snakka om denne boka. Ho er fin, både teksten og på utsida, men kva i svarte er det for noko? Eg veit ikkje.

Sist veke kom Rune Salvesens sjuande roman «Bunkers» ut. Salvesen hadde ikkje sett boka før han tilfeldigvis såg henne i ein bokhandel der han var innom på Mammutsalg. Posten hadde sendt varselet om bøkene som var på veg til dotteras mobiltelefon. Dottera er ikkje like spent på desse bøkene som faren.

– Det er enormt stas å sjå ei bok du sjølv har skrive i bokhandelen. Det gir ei heilt eiga kjensle, seier Salvesen – som i det følgjande skal motseia sin eigen påstand om at han ikkje har noko å seia om boka si.

Lappeteppe

«Bunkers» er ein lappetepperoman med tre handlingsnivå. Boka fortel om ein gammal lyrikar, om ein terrorist som skjuler seg i ein bunkers under vatn og er eit slags essay om Salvesens eigen skriveprosess.

– Eg veit ikkje kvifor det blei slik. Det er sånn eg skriv, seier Salvesen.

Men han hadde altså eit brennande ønske om å skriva om lyrikaren Snorre Sand, som strengt tatt er morfaren i ei tidlegare bok. Og så hadde han lenge hatt eit bilete i hovudet av ein bunker.

– Eg er jo frå Forus, me leika mykje i bunkerar då me var små. Eg har alltid vore fascinert av dei, og så leika eg med tanken om at det fanst ein bunker under sjøen.

Bunkeren kunne koplast til vald og terror. Til ting Salvesen sjølv har opplevd. Men alt dette ville han altså kombinera med å skriva om å skriva.

– Sjølv om det høyrest litt kleint ut, sidan ingen sannsynlegvis vil koma til meg for å få vita noko om dette, ville eg skriva om min eigen skriveprosess. Om kva me som skriv driv på med, seier Salvesen.

Er det godt nok?

Han samanliknar skrivinga med generell, kunstnarisk kreativitet:

– Enten du skriv, lagar musikk eller kunst trur eg mange slit med tankar rundt om det er godt nok. Er det Kunst? seier Salvesen, som i romanen fleire gonger vender tilbake til kjensla/redsla for å få ein firar på terningen – altså litt over midt på treet – av Aftenbladets litteraturmeldarar.

– Ein har jo eit ønske om at det ein lagar er bra. Alle ønskjer ei stadfesting eller ei tilbakemelding om at ein er ein stor kunstnar. Eg bruker jo uendeleg mykje tid på dette, vil aldri få igjen for innsatsen i pengar. Håpet ligg i tilbakemeldingar om at ein har skapt noko ingen andre kunne gjort, og at det ein har laga held mål. Dermed harselerer eg litt med firarane i Aftenbladet, seier Salvesen.

Krevjande etterpå

Men det er ikkje berre kritikaranes tilbakemelding som kan bli krevjande for ein forfattar. Salvesens førre roman «Antifeministen» førte til enkelte avisoppslag og at Salvesen sjølv blei forbunden med tittelen og karakteren i romanen sin.

– Men det er sånt ein må leva med. Kunst er jo meint å skapa reaksjonar, seier Salvesen.

I «Bunkers» skriv også Salvesen om farens reaksjon på «Antifeministen». For mens Salvesen insisterte på at dette var fiksjon, meinte faren det handla om han. Faren såg romanen som eit bittert oppgjer med foreldra – og gjekk på den måten rett inn i diskusjonen rundt den såkalla «virkelighetslitteraturen», der forfattarar skriv tett på eige liv og dermed om andre verkelege menneske.

– Eg angrar ikkje på at eg skreiv det eg skreiv. Eg har hatt eit vanskeleg forhold til far min heile livet, så dette er ikkje noko nytt.

Kvifor skriva?

Ja, og så skjer det pussig nok alltid noko dramatisk rundt Salvesen kvar gong han skriv ei ny bok. Han får barn, nokon nære døyr, han opplever samlivsbrot, ny kjærleik eller økonomiske utfordringar.

– Eg har nok skrive dette litt vel dramatisk. Eg går ikkje rundt og trur at det skal skje noko fælt kvar gong eg gir ut ei bok.

– Med alle desse problema rundt skriveprosessen er det nærliggjande å spørja kvifor i all verda du held fram med dette?

– Det kleine svaret er: «Fordi eg må». Rettare sagt: Eg vel å ikkje la vera. For sjølv om det tek mykje tid og tankar, trassar eg frykta for at det ikkje skal vera godt nok og skriv likevel. Og så syns eg det er enormt kjekt når eg til slutt ser boka mi i bokhandelen og kan tenkja: «Dette har eg skapt.»