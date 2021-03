Halvhjertet komedie som ikke er morsom

«Breaking News in Yuba County» kunne blitt en kul gangsterkomedie av det drøye slaget, men det er for mye som halter i gjennomføringen.

Allison Janney (til venstre) spiller en dame som blir neglisjert av alle, inkludert sin egen søster, spilt av Mila Kunis. Foto: ANNA KOORIS

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Breaking News in Yuba County

Skuespillere: Allison Janney, Mila Kunis, Regina Hall. Sjanger: Komedie / Krim / Drama. Regi: Tate Taylor. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Jeg har ikke alltid så veldig høye forventninger, men ett ufravikelig krav til en komedie, er at den må være i stand til å frambringe en og annen latter. Det skjer dessverre aldri i «Breaking News in Yuba County», men det er ikke det eneste som er i veien med denne filmen. Kanskje har regissør Tate Taylor forsøkt å lage en svart, voldelig komedie i Tarantino- eller Coen-brødrene-stil, men han klarer ikke finne verken rytmen eller slagferdigheten som skal til for at dette skal sitte skikkelig. I stedet ender vi opp med en urealistisk suppe hvor alt som kan gå galt, går galt, hovedsakelig takket være et helt usedvanlig idiotisk og usympatisk persongalleri.

Hovedpersonen er den godt voksne Sue (Allison Janney), som behandles som en vaskefille av sine kolleger og familiemedlemmer, og som stadig mislykkes i sine forsøk på å sette seg i respekt. Forviklingene starter når hun tar sin kjipe ektemann på fersken med en annen kvinne, og han i forfjamselsen faller død om. I stedet for å varsle de rette innstanser, jager hun den andre kvinnen på dør, graver mannen ned i sandkassen på lekeplassen utenfor motellet hvor han hadde seg med elskerinnen, og selv om dette skjer i fullt dagslys, er det ingen som får det med seg. Denne typen logiske brister er filmen full av, og det blir ikke bedre etter hvert som Sue roter seg inn i et nett av stadig mer idiotiske løgner. Alt er motivert av Sues ønske om å havne på tv, slik at hun endelig kan få den oppmerksomheten og sympatien hun så sårt trenger. Men det hun ikke har tatt med i regnestykket, er at hennes døde/forsvunne ektemann drev med hvitvasking av penger, og det varer ikke lenge før en bukett av banditter kappes med politiet og mediene om å komme til bunns i hva som har skjedd.

Dessverre framstår det hele som et distansert venstrehåndsarbeid, hvor selv et godt knippe rutinerte og dyktige skuespillere ikke klarer å dra det hele i land. Det er som om regissøren ikke helt har bestemt seg for om dette skal være en satire eller ikke, og har endt opp i et bleikt ingenmannsland midt i mellom et sted. Resultatet er en film som verken er morsom eller spennende, som prøver å være drøy uten å dra det langt nok, og hvor man til slutt bare sitter igjen med oppgitthet over hvor dumt det hele er.