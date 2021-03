Sprekt fra Sydney

Australsk indierock med stort spenn.

Middle Kids er ekteparet Tim Fitz og Hannah Joy, pluss trommis Harry Day. Foto: Daphne Nguyen

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Middle Kids: «Today we’re the greatest» (Lucky Number)

Den australske trioen Middle Kids vakte for tre år siden oppsikt med debuten «Lost friends» og er nå tilbake med 12 låter. De fleste ble skrevet mens band-ekteparet Hannah Joy og Tim Fitz ventet et barn, og for første gang har Joy skrevet noen kjærlighetssanger.

De trår generelt mer varsomt enn på debuten, selv om «R U 4 me?» og «I don’t care» er utblåsninger av beste slag. «Bad neighbours» er en flott åpning med en fin førstelinje: Hope is an underrated word. En sårbar sang der vokalist Joy forsøker å holde motet oppe.

Det fortsetter bra med «Cellophane», og «Questions» bygger seg fint opp. Akustiske «Lost in Los Angeles» og vakre «Golden star» er vel verd å høre.

Noen mer anonyme kutt avløses av en sterk avslutning med nevnte «I don’t care», flotte «Stacking chairs» og det nydelige tittelkuttet «Today we’re the greatest»: Someday wе'll be gone, but today we'rе the greatest. Even though we feel so small.

Beste spor: «Bad neighbours», «I don’t care», «Stacking chairs», «Today we’re the greatest».