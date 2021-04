God vokalist, vaklende konsept

Vi noterer oss Anna Klungres store vokaltalent, men det rundt henne fungerer ikke.

Anna Klungre vant Maijazz’ talentstipend i fjor og gir nå ut albumet «East/West». Foto: Anna Klungre

Leif Tore Lindø Journalist

Anna Klungre: «East/West» (Anna Klungre)

Anna Klungre vant Maijazz’ talentstipend i fjor. Hun er helt åpenbart en god sanger, noe hun sporadisk får vist på denne seksspors platen. Men det som skjer rundt henne fungerer heller dårlig.

«East/West» er en slags konseptplate der folkeeventyret «Austanfor sol og vestanfor måne» fortelles gjennom en blanding av ganske tradisjonell jazz, barokk-inspirerte korarrangementer og friere innfall. Det hopper og spretter, finner ingen skikkelig retning og ebber ut i en tanke om at masse flinke folk nok har jobbet med en ganske tynn idé.

Her går de seg vill i komposisjonen. Hver for seg er elementene ganske gode. Sammen fungerer det ikke, som siste halvdel av «Silver bell».

Anna Klungre skal vi nok høre mer til, for hovedvokalen oppi alt dette er myk, klar, behagelig og virkelig noe å notere seg. Problemet her er at hun rett og slett synger for lite og blir tilskuer til sin egen komposisjon.

De strekkene der hun får brukt stemmen, bærer bud om noe som kan bli virkelig bra.

Beste spor: «East of the Sun».