Keramiske åpenbaringer

UTSTILLING: Vår anmelder er begeistret for utstillingen i Sandnes kunstforening, der Anne-Marit Opstad løfter japansk tradisjon til norsk jord.

Anne-Marit Opstad, Vase. Foto: Trond Borgen.

Sandnes kunstforening: Anne-Marit Opstad, Smeltepunkt. Keramikk. T.o.m. 27. juni.

Noen ganger er kunstens perfekte balanse ikke bare et ideal det er verdt å strebe etter, men også en kvalitet i seg selv, og noe å nyte, både som et stille fysisk rom og som en mental tilstand. Sjelden har jeg opplevd denne doble balansen bedre enn i Anne-Marit Opstads utstilling i Sandnes kunstforening.

Etter lange studieopphold i Japan sitter Opstad med dype røtter i klassiske japanske keramiske kunstuttrykk. Faktisk er hun her en betydelig tradisjonsbærer, for hun viderefører både gamle teknikker og former utviklet i Japan gjennom flere tusen år, og den tenkemåten og filosofien som ligger bak, i sitt arbeid i verkstedet på Nærbø. Interessant, da, at Jæren har to kvalitetsbevisste motpoler innen keramikk-kunsten, for Jens Erland har lenge gått i motsatt retning med sin eksperimentering og blandingen av keramikk og industrielle elementer – løsrevet fra objektenes bruksfunksjon er kunsten hans likevel bunnet i det samme gamle håndverket som det vi finner hos Opstad. Erlands urenhet er nyskapende i samtidskunsten; Opstads renhet bevarer det gamle gjennom stadig fordypning.

Anne-Marit Opstad, Matcha-skål med gull og visp. Foto: Trond Borgen.

Tiden

Alle objektene i Opstads utstilling kan brukes, praktisk. Det er klassisk kunsthåndverk, men det er også så mye mer. For dette er fysiske manifestasjoner av en mental tilstand det ikke lenger er så mye plass til i Vestens heseblesende verden – det Predikeren kaller jag etter vind. Det er teseremonien, det langsomme ritualet med skåler som, holdt i hendene, senker tidens hastighet, dens gang over jorden. Det er matcha-skåler for den grønne teen, som kan sørge for balanse i kropp og sinn. Det er sake-mugge og kopper som er så gode å holde i hånden, og så tiltrekkende for vårt estetiske blikk at beruselsen kommer allerede før første dråpe er smakt.

Anne-Marit Opstad, Matcha-skåler med glasur frå djupet. Foto: Trond Borgen.

Og så er det filosofien bak håndverket, kunsten og bruken av den: den tilsynelatende helt enkle gjenstanden som kan synes så lett laget, men som det ligger årevis av erfaring bak for håndverkeren, og som representerer hundrevis av års tradisjonsutvikling for samfunnet. Som den lette, uanstrengte penselføringen i dekoren på de store fatene – plantemotiver basert på kunnskap om sumie-e, tusjmaleriets gamle tradisjon. Enkelheten i den hverdagslige formen er det som gjør hverdagen eksklusiv. Og det er her Opstad viser sin styrke og sin flotte beherskelse av en kultur hun bærer med seg ut av Japan og planter på norsk jord.

Jorden

Helt konkret skjer dette også, for hun jorder sitt håndverk på jærsk grunn, med funn av bl.a. kvarts og kaolin som hun anvender i leire og glasur. Utstillingens tittel er «Smeltepunkt», det avgjørende øyeblikket da keramikken er ferdig brent i den vedfyrte ovnen. Men tittelen peker også på denne særegne krysningen av det japanske og det jærske, sammensmeltingen av det filosofisk abstrakte og det rent konkrete, det hun finner i bakken. Her er også noen gjenstander med en mørk, silkematt glasur skapt ved bruk av feltspat, borestøv hentet opp fra 2200 meter ned i jorden ved Egersund. Dette støvet er 925 millioner år gammelt; det er som om Opstad fastholder denne svimlende tiden som en fysisk størrelse i nuet. Fortiden brakt til overflaten – ikke bare til jordens overflate, men også til keramikkens.

Den finner sin form i en svært gjennomført montering som forvandler kunstforeningens lille sal til et sted for keramiske åpenbaringer, en rominstallasjon det er godt å være i.