Enkelt og traust

Lars Lillo-Stenberg som musikalsk riksantikvar. Meh.

Lars Lillo Stenberg og Bugge Wesseltoft spiller og synger Grieg.

Leif Tore Lindø Journalist

Lars Lillo-Stenberg: «Synger Grieg med Bugge» (Drabant Music)

Å la Lars Lillo-Stenberg synge Grieg-sanger, med Bugge Wesseltoft bak pianoet, høres i utgangspunktet ut som en fin idé. To særegne folk og en gammel mester. Hva kan vel gå galt? Vel, ikke så mye, men det kan også bli veldig traust, tilbakelent og mer enn en anelse kjedelig. Og akkurat sånn ble det. Språket er (delvis) oppdatert, og de har med seg en rekke gjester. Det humper og går, og plutselig er de ferdige med «Ved Rondane», og man tenker: «Var dette alt»? Litt småpent blir det når No. 4 korer på «Udfarten», eller Stian Cartensen kaster seg på «Jeg elsker dig» på steelgitaren. Men sangene angripes på samme, sofakoselige måte. Rolig, behersket og på grensen til det sedate. Mulig respekten for godeste Grieg har tatt for mye plass i rommet. Da ender de opp i det intetsigende, som et kompetent og ufarlig «meh», og vi legger denne Grieg-vrien inn i arkivene.

Beste spor: «Ved Rondane»