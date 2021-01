Herlig orkesterpop

Et barn av koronaen, men et forfriskende flott ett.

Album nummer 14 fra Weezer ble et helt annet enn planlagte «Van Weezer». Dette forskyves isteden til mai.

Weezer: «OK human» (Warner)

Pandemien endret så mangt. For Weezer førte den til at Los Angeles-bandet utsatte planen om et album farget av metallbandene fra oppveksten.

Isteden satte Rivers Cuomo seg ned ved pianoet og skrev sanger hentet fra en helt annen inspirasjonskilde, «Pet sounds»-albumet til Beach Boys. Koronaen til tross, fikk de samlet et orkester på 38 medlemmer.

Tittelen «Ok human», et nikk til Radioheads «OK computer», forteller om behovet for menneskelig kontakt. Cuomo synger om seg og sitt, som i isolasjonssangen «Playing my piano»: Kim Jong Un could blow up my city and I’d never know.

Noen svakheter finnes, som at den beste biten av «Grapes of wrath» minner om «Everybody (Backstreet’s back)». Tekstene er tidvis mørke, men det er som Cuomo sier i «All my favorite songs»: All my favorite songs are slow and sad, I don't know what's wrong with me.

Så saktegående er riktignok ikke disse sangene, men følelsen av perfekt pop er desto sterke.

Beste spor: «All my favorite songs», «Aloo Gobi», «Bird with a broken wing», «Here comes the rain».