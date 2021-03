Ukens anbefalte sanger

For Circus of Sirens er ønsket om å underholde viktigere enn sjanger.

Nystartede Circus of Sirens er fra venstre Elina Lund, Amina Zari og Tone W. Dehle. Foto: Eric Zari

Geir Flatøe Journalist

Sandnes-trioen består av Elina Lund, Amina Zari og Tone W. Dehle. Sistnevnte gir fra før ut musikk under navnet TiAre, mens Elina Lund har brukt navnet Elina Lie.

Alle tre er i 20-årene og begynte å synge sammen i november. De har ikke bundet seg noen bestemt sjanger, men utgangspunktet var å blande inntrykk fra Sørstatene i USA med norske Vassendgutane.

Circus of Sirens debuterer med en hyllest til bygdelivet, assistert av Øyvind Smidt, Ivar F. Serigstad, Leif Bredland og Jørgen Manke. Sistnevnte er også produsent.

«Ein mann som deg» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.