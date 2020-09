Når barnevernet blir den største skurken

KRIM: Barnevernet setter sterke følelser i sving. Det er utgangspunktet i Anne Holts rykende ferske krimroman.

Anne Holt: Mandela-effekten. 379 sider. Gyldendal.

Det finnes noen enkle nøkler for lesere som har lyst å løse krimgåtene før detekheltene våre gjør det. Den aller mest effektive er sånn: Hvis det dukker en person litt tilfeldig, er det all grunn til å følge nøye med – tilfeldigheter finnes nemlig ikke hos krimforfattere flest.

Kanskje fungerer forrige avsnitt som en spoiler, i så fall beklager jeg, men hensikten er å vise at Anne Holt fortsatt holder seg til krimsjangerens velprøvde formler. Og samtidig: Denne gang tåler historien hennes både våkne og kresne lesere fordi hun klarer å bygge spenning inn i temaet, ikke bare i gåten.

«Mandela-effekten» er tredje historie om advokaten og privatetterforsker Selma Falck, tidligere toppidrettsutøver og spillavhengig. Hun dukket først opp i en historie som lente seg tungt på Therese Johaugs dopingsak, deretter i en ellevill røverhistorie om skjulte maktstrukturer. Den første funket – den andre ikke. Nå tar hun igjen utgangspunkt i virkelige hendelser, både NAV-skandalen og internasjonale dommer mot norsk barnevern står sentralt.

Dermed er Anne Holt på sporet igjen, hun er god når hun bruker et virkelig nyhetsbilde som bakteppe for sin egen frie fantasi. For dette er slett ikke en sosialrealistisk, gravejournalistisk avsløring av forbrytelser innen norske sosialetater. Det er en offensiv krimhistorie reist på en grunnmur av reelle nyheter, men resten av byggverket er selvsagt underholdende løgner.

Det hele begynner med at heltinnen selv blir skutt i armen mens hun er sammen med en venninne, en nokså anonym stortingspolitiker. Snart omkommer en journalist i trafikken, en høyesterettsadvokat tar livet av seg, og en statsråd dør etter akutt sykdom.

Eller nei, naturlige dødsfall finnes ikke i krimlitteraturen (med noen ytterst få og hederlige unntak), og disse fire tragediene henger sammen: Selv nokså sløve lesere ser raskt at de fire dødsfallene rammer de fire statsmakter; storting, regjering, rettsvesenet og pressen. Altså er noen ute på et slags hevntokt mot Norge, og Anne Holts barnevernskrim blir en seriemorderjakt som holder seg greit helt til mål.