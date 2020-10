Bigfoot har brukt opp kruttet

Oppfølgerfilmen om Bigfoot og hans lille kjernefamilie er småmorsom innimellom, men først og fremst ganske forutsigbar og fantasiløs.

Skumle droner er bare en av farene Bigfoot og resten av familien hans må hanskes med i denne filmen.

Kine Hult Journalist

Familien Bigfoot

Norske stemmer: Jesper Leporanta, Jeppe Beck Laursen, Sarah Mc Berge, Øyvind B. Lyse, Stig Henrik Hoff, Christoffer Staib, Sigbjørn Solheim, Per Skjölsvik, Sidney Lange, Anine Kruse. Sjanger: Animasjon / Familiefilm / Barnefilm. Regi: Jeremy Degruson, Ben Stassen. Nasjonalitet: Belgia. Aldersgrense: 6 år.

Veldig mange oppfølgerfilmer kunne med fordel blitt liggende i skrivebordsskuffen, og dette er en av dem. «Bigfoot junior» fra 2017 handlet om hvordan den unge gutten Adam la ut på et farefylt eventyr for å gjenforenes med sin bortkomne far. Det var en litt sjarmerende, om enn forutsigbar historie om en typisk underdog som finner sin plass i verden.

I film nummer to er familien Bigfoot vel forente, og lever sammen med en haug ville dyr i et litt for lite hus. Men Bigfoot senior er mer opptatt av sin egen nyvunne berømmelse enn av sønnen og kona, og før vi vet ordet av det har han stukket ut i skauen for å bli talsperson for en gjeng naturvernere som kjemper mot et forurensende oljeselskap i Alaska. Etter noen innledende runder med overfladiske familiekonflikter, forsvinner plutselig pappa Bigfoot, og dermed må Adam og moren, samt et par crazy snakkende dyr dra til Alaska for å lete etter ham.

Det er aldri noen tvil om hvem som er skurken i historien - den glatte oljefyren som later som om han driver med grønn energi. Det er heller ikke så vanskelig å gjette seg til at vedkommende skal ta idealistfamilien vi heier på til fange, og at det hele utarter til en slags kamp mellom David og Goliat. De som har fulgt litt med i kristendomstimen vet hvordan denne ender.

Dette er sikkert helt grei underholdning for de minste, med et overtydelig budskap om at miljøvern er bra og forurensning er dumt, krydret med rause mengder enkel humor. Et og annet spark deles ut til ufyselige maktmennesker som er ivrige brukere av sosiale medier, men dette framstår mest av alt som et litt fåfengt forsøk på å være dagsaktuell. Filmen føyer seg inn i den stadig voksende rekken av lettglemte animasjonsfilmer uten særpreg. Grei tidtrøyte om man trenger å få poden til å sitte i ro i halvannen time, men ingen stor opplevelse.