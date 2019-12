Stengte helt kvartal for Hollywood-premiere på siste Star Wars-film

Den siste historien om krigen i galaksen som startet med George Lucas for 42 år siden, fikk sin stjernespekkede premiere i Hollywood mandag kveld.

Gamle og nye helter, og fiender, møtte opp da produksjonsselskapet Disney stengte av et helt kvartal for den celebre forhåndsvisningen, skriver Reuters. Ordinær premiere for «Star Wars: The Rise of Skywalker» i hele verden er onsdag.

Luke Skywalker selv, spilt av Mark Hamill i hele seks av ni filmer, var selvfølgelig til stede på den røde løperen sammen med flere av de andre hovedrolleinnehaverne. Også Harrison Ford, hvis rollefigur Han Solo døde i «The Force Awakens» (2015), var med for å ta en siste avskjed.

De hittil åtte filmene i Star Wars-universet er den nest mest innbringende filmserien i verden. Før den siste filmen har hatt sin premiere, har serien tjent inn 9,2 milliarder dollar, 83 milliarder kroner etter dagens kurs.