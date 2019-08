Svigers er aller, aller verst

Ready or Not

Sjanger: Horror / Komedie / Thriller. Skuespillere: Andie MacDowell, Mark O'Brien, Samara Weaving. Regi: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Aldersgrense: 15 år.

1 2 3 4 5 6

To filmer tilhører skrekk- og thrillersjangeren blant denne helgens premierer: Jim Jarmuschs «The dead don’t die» og Matt Bettinelli-Olpins «Ready or not». Begge har også rikelige mengder med humor flettet inn. Men der Jarmuschs film ble for selvironisk og distansert, balanserer «Ready or not» langt bedre.

Hovedpersonen er den unge, vakre Grace (Samara Weaving), som tilsynelatende har skutt gullfulgen: Den søkkrike og sympatiske Alex. Han kommer fra en eksentrisk familie med gamle penger, og med en del merkelige tilbøyeligheter. Det er for eksempel en lang tradisjon i familien at hvert nytt familiemedlem skal ønskes velkommen med en spillkveld på bryllupsnatten. Nykommeren må trekke et kort, og så skal de spille det spillet som står på kortet.

Men så er det selvsagt ikke så uskyldig som det høres ut. Det viser seg nemlig at denne familiens velstand er basert på en transaksjon med noen heller mørke krefter, og de tror de vil bli utslettet om de ikke følger spillereglene. Vanligvis går det greit, men det er ett kort man bør unngå: Gjemmeleken. Dette kortet innebærer at familien må ta livet av nykommeren før soloppgang. Denne lille, men temmelig vesentlige detaljen, har ikke Alex orientert sin tilkommende om. Så når hun trekker det fatale kortet, er hun den eneste i rommet som ikke vet hva hun nå har i vente.

Bettinelli-Olpin skildrer den blodige jakten, forvirringen og de blandede følelsene hos de involverte med finslepen eleganse og god komisk timing. Ikke minst får han godt fram hvor livsfjerne de privilegerte rikingene er, ved å vise hva de er villige til å ofre for rikdommen på en så grotesk og direkte måte, stadig med sin kjølige overklassearroganse og høflighet intakt. Som overlevelsesthriller fungerer den kjempebra, og det okkulte elementet som tilsettes er så forsiktig utporsjonert at man vanskelig kan gjette seg til hva som er overtro og hva som er virkelighet.

Filmen er skamløs i sin effektbruk, her er det langt mellom de subtile hintene og tilsvarende kort mellom de spektakulære blodbadene. Likevel klarer altså regissøren å beholde humoren fra begynnelse til slutt, uten at det går på bekostning av den fortettede spenningen.