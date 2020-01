Filmen om grottedramaet får norsk premiere

Noen svette sommerdager i 2018 tenkte vi alle på guttene som var sperret inne i et oversvømt grottesystem i Thailand. Nå kommer kinofilmen om redningsarbeidet.

Redningsarbeidet ble ekstra krevende fordi så store mengder nedbør hadde oversvømt store deler av grottesystemet. Her en scene fra filmen «Miracle in the Cave». Foto: Foto: Sträng film

Én etter én ble de unge guttene dopet ned og fraktet ut av grotten. Her en scene fra filmen som gjenskaper arbeidet med å redde de 12 guttene og treneren deres. Foto: Sträng film

Én etter én ble de unge guttene dopet ned og fraktet ut av grotten. Her en scene fra filmen om dramaet. Filmen lander på norske kinoer 6. februar. Foto: Foto: Sträng film

Med utgangspunkt i den sanne historien forteller «Miracle in the Cave» om de nervepirrende 18 dagene – og et av de største internasjonale redningsoppdragene i moderne tid. Foto: Foto: Sträng Film

Noen svette sommerdager i 2018 fulgte hele verden den dramatiske redningsaksjonen etter at tolv gutter og fotballtreneren deres var fanget i et grottesystem. Her en scene fra filmen «Miracle in the Cave» som nå får norgespremiere. Foto: Foto: Sträng Film

Her en scene fra filmen «Miracle in the Cave» som dramatiserer det som skjedde sommeren 2018. Foto: Foto: Sträng Film

Den nesten umulige redningsoppgaven er nå mulig å gjenoppleve – på nært hold. En film om det klaustrofobiske marerittet er her, og den norske premieredatoen er 6. februar.

«Miracle in the Cave» er blitt en unik film. Ikke minst ettersom regissør Tom Waller slipper noen av menneskene – som deltok i dramaet – til, i ulike roller. Både en TV-reporter, en ingeniør, redningsarbeidere og dykkere i utvalg dukker opp.

«Dette tilfører filmen noe bemerkelsesverdig autentisk, men det går dessverre på bekostning av tidvis haltende skuespill», skriver divemagazine.co.uk.

Lot seg ikke be to ganger

En av personene som spiller seg selv i dokudrama-filmen er dykkeren Jim Warny, en belgier som er bosatt i Irland. Han hadde fulgt med på de hjerteskjærende hendelsene fra sitt hjem i County Clare da han fikk spørsmålet: Ville han komme ned og bistå?

Med mer enn 20 års dykkererfaring under beltet kjente han mange i redningsteamet som nå samlet seg i Thailand. Og han lot seg ikke be to ganger. Neste morgen var han på første fly med kurs mot Chiang Rai. Vel nede skulle han vise seg å bli en svært viktig brikke i kampen om å få ut de 12 guttene og treneren deres.

– Det var et mirakel at det fungerte, uttalte Warny til Belfast Telegraph da han returnerte etter oppdraget, og som vi vet ble det en kamp mot klokka og stadig stigende vannmasser.

Fire gutter kom ut den første dagen, så fire til. Den tredje dagen skulle fem personer fraktes i sikkerhet gjennom passasjer som var delvis helt oversvømt, deriblant treneren. Guttene ble gitt beroligende midler slik at de ikke skulle få panikk under vann.

Under et TV-intervju med The Late Late Show snakket Warny om hvor risikabelt arbeidet var, og minner om at de mistet en dykker under redningsaksjonen.

– Vi måtte bare improvisere, dette var utenfor alt vi før hadde gjort, utenfor alle tidligere prosedyrer.

I samme intervju beskriver han den uendelige gleden da alle 13 var reddet ut.

Drakk te – og snakket film

Filmen kommer før den planlagte Netflix-miniserien som skal ta for seg hendelsene fra guttenes perspektiv. «Miracle in the Cave» går på sin side dypt inn i redningsaksjonen og det spektakulære samarbeidet mellom nasjoner og redningsgrupper.

På samme måte som Warny ble mer og mer involvert i redningsaksjonen, ble han også mer og mer involvert i filmen.

– Først var jeg hyret inn for å hjelpe til med manuset. Så ble jeg involvert i planleggingen av dykkerscenene -og derfra ledet det ene til det andre. Før jeg visste ordet av det var jeg med i filmen, uttaler han til divermagazine.

Det var filmregissøren Tom Waller som fikk ham med. Regissøren, som har lang fartstid med filmskaping i Thailand, har irsk far og thailandsk mor. Tilfeldighetene ville det slik at han befant seg i Irland da Warny returnerte etter redningsaksjonen. Regissøren så et TV-intervju med ham – og tok kontakt. De møttes for å drikke te – og snakke film.

– Det var da jeg forsto at jeg måtte lage filmen, sier Waller som med sin bakgrunn i nettopp Thailand kunne infrastrukturen som måtte til for å få fart på prosjektet. Men alt gikk ikke på skinner. Thailandske myndigheter ville først ikke la dem slippe til i Tham Luang-grotten. Et svømmebasseng og noen andre thailandske grotter ble rammen for den første innspillingstiden.

Når filmen nå er ferdig, håper dykkeren og elektrikeren Jim Warny at den når langt ut. Han sier ifølge Aisa Times :

– For meg handler det ikke om å tjene penger, det handler om å inspirere andre mennesker og vise at vi kan utrette store ting – mot alle odds.

Fakta om «Miracle in the Cave»

Trailer YouTube: https://youtu.be/rbAgIBJUxH8

Regi: Tom Waller

Manus: Katrina Grose, Don Linder, Tom Waller

Skuespillere: Maythavee Burapasing, Ron Smoorenburg, Ting Sue

Produsent: Jonah Greenberg

Norges premiere: 6. februar 2020

Lengde: 104 min (1t og 44 min)

Aldersgrense: 9 år

Kilde: Filmweb

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 13:17

