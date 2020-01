Vonde tanker på vakkert vis

Singer-songwriteren har laget vakre verk av vonde minner.

«Dream On» er svenske Alice Bomans første fullengder. Foto: Adrian Recordings

Alice Boman: «Dream On» (Adrian)

Når man er fornøyd med tingenes tilstand kan det være vanskelig å sette seg inn i Alice Bomans såre og redselsfulle univers. Boman beskriver likevel de vonde tankene på en så vakker og universell gjenkjennbar måte at man villig blir dratt ned i hennes elendighet.

Når refleksjonene omkring hjertevondt og håp tar slutt, sitter man igjen med litt mer livsvisdom og et, i mitt tilfelle, lettere sinn: Every heart breaks, but everything's gonna be alright.

«Everybody hurts» er en av singlene fra debutplaten. Hun har flere ep-utgivelser bak seg, som alle har høstet lovord fra diverse presse, men nå leverer hun altså sitt første sammenhengende verk.

Melodiene hviler i bakgrunnen, mens Bomans rå stemme bærer plata. Noen låter er fylt med strykere og piano. Andre beveger seg mot 80-tallet med tiårets synther og rytmer.

Bomans gemytt sørger for å gi hver låt en rød tråd, mens rytmene gir albumet kjærkommen variasjon. Platen burde høres høyt og i ensomhet.

Beste spor: «Who knows», «Everybody hurts», «Mississippi».

