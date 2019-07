Ed Sheeran leker med egen kjendisstatus

1 2 3 4 5 6

Ed Sheeran: «No. 6 collaborations project» (Atlantic)

Ed Sheeran ble verdensstjerne over natten i 2011 med singelen «The A-Team» og albumet «+». Hans såre, men tidvis morsomme, låter traff en hel verden. Nå, åtte år senere, er låtene hans ennå blant verdens mest populære.

Albumet fløy rett inn på 1. plass i topplistene til USA, Storbritannia og Australia. Det er kanskje ikke så rart med tanke på samarbeidspartnere: Eminem, Justin Bieber, Skrillex og Cardi B er et lite utvalg.

Albumet starter med det beste; «Beautiful people» med Khalid. Her filosoferer Sheeran om hans livsstil blant kjendisene. Han synes verdenen til de vakre menneskene virker deprimerende. Det er en fin låt, som også fenger godt. Det er også den eneste låten som ikke blir til en klisjé eller parodi på dagens populærmusikk.

This is my only fear: that we become

Beautiful people

Caramel thighs

15 låter med rock, rap, hiphop, R’n’B og pop. Alle er ikke direkte dårlige, men Sheeran føles hele tiden missplassert i kaoset av artister og sjangere.

Andre låt er «South of the Border». En latina-inspirert sang med Cardi B og Camila Cambello.

She got the mmm, brown eyes, caramel thighs

Long hair, no wedding ring, hey

Det ble kleint fort. Du er ikke Sean Paul, Sheeran.

Det hele topper seg da Cardi B kommer med følgende:

I think that Ed got a lil' jungle fever, ayy (Woo!)

Mannen er forresten nygift.

Leker seg

Det er helt klart at Ed Sheeran kan musikk. På det siste albumet «Divide», lekte han seg også med klubbmusikken. Med låter som «Shape of you» og «Galway girl» (den var kanskje ikke ment som en hit, men remiksene tok av). På «No. 6 collaborations project» har han dratt det lenger.

Her leker han seg med sin egen kjendisstatus. Det virker som om han har tenkt: Jeg er Ed Sheeran! Jeg kan gjøre hva jeg vil. Sant, men det gir nødvendigvis ikke de beste låtene.

Sheeran har alltid vært kjapp med rimene, men man har aldri tenkt på han som en rapper. Det er det en grunn til.

«Remember the name», med 50 cent og Eminem, høres ut som en parodi på en Eminem-låt. Svake rim og vonde overganger.

Fengende

Men, det er en grunn til at terningen viser tre, og ikke to.

Ser man bort fra tidvis fæle tekster, er mange av låtene fengende og tekstene er ikke alltid helt krise.

Sheeran kan rytme. Albumet topper ikke listene for ingenting. Låtene er perfekte for det litt kleine jentevorset, og det enda kleinere guttevorset. Han er en underholder, som har laget en underholdende plate for fansen.

Beste spor: «Beautiful people», «Cross me».