Ti stykk ønskjer å bli ny dagleg leiar ved Rogaland Kunstsenter

15. mai gjekk søknadsfristen ut for å søkje jobben som dagleg leiar ved Rogaland Kunstsenter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rogaland Kunstsenter holder til i det store murhuset på Nytorget. Foto: Jonas Haarr Friestad

Marie Håland Journalist

– RKS er veldig nøgd med søkjarane til stillinga som dagleg leiar ved senteret. Søkjarane er seriøse og solide kandidatar med masse relevant kompetanse, noko som gjer meg sikker på at me vil kunne finne ein god, ny dagleg leiar for RKS, seier styreleiar Nils-Thomas Økland i ein melding til Aftenbladet.

Ettersom fleire ønskja at søknaden skulle vere utanfor offentlegheita, så har dei vald å ikkje leggje ved dei noverande stillingar søkjarane har.

Her er heile søkjarlista:

Ingeborg Prøis Bodzioch, Namsos

Hans Carlsson (f. 1986), Malmø

Christina René Jensen, Danmark

Jane Sverdrupsen (f. 1979), Bergen

Haakon Ørland (f. 1966), Stavanger

Henrik der Minassian (f. 1968), Oslo

Mann (f. 1961), Oslo

Mann (f. 1965), Stavanger

Mann (f. 1964), Stavanger

Leif Magne Tangen (f. 1978), Tromsø

Økland håper dei klarer å lande på ein kandidat så raskt som mogleg. Dei ønskjer òg at ny dagleg leiar kan tiltre etter sommaren når dei opnar att etter sommarstengt, viss det er mogleg for kandidaten.

Les også Disse vil bli sjef for Filmkraft

I stillingsannonsen stod det at dei ser etter ein fleksibel, løysingsorientert, samarbeidsvillig og ansvarsfull person til å leie senteret vidare inn i nye tider. Stillinga er åremåls på 4 år i full stilling, med mogelegheit til ytterlegare 4 år.

– Me gleder oss til å ta fatt på prosessen vidare, seier Økland.