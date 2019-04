Død og fordervelse i de svenske bygder

1 2 3 4 5 6

Lina Bengtsdotter: Francesca. Oversatt av Dorthe E. Erichsen. 379 sider. Gyldendal.

Baksidetekster er en vrien øvelse. På få linjer skal forlaget friste leseren til å velge akkurat denne boken framfor alle de andre. Da må det vel gå an å finne noe mer fristende enn dette:

«Politietterforsker Charline Lager, også kalt Charlie, er midt i en vanskelig utredning i Stockholm. Samtidig sliter hun med problemer på det personlige plan.»

Har noen av dere lest en krimroman de siste ti årene som ikke handler om en etterforsker som står midt oppi en vanskelig sak og atpåtil sliter på privaten? Denne sjangeren er jo stappfull av alkiser, fraskilte, ensomme, nevrotikere, selvmordskandidater, pillemisbrukere og younameit. Lina Bengtsdotters «Francesca» er altså mer av det samme - uten antydning til noe originalt?

Verre blir det når vaskeseddelen røper at Charlie reiser hjem til bygda hun kommer fra for å hjelpe en venninne - men gjett hva; en gammel forsvinningssak trigger henne slik at hun begynner å grave...

Jeg er kanskje litt slem nå, for boken er faktisk litt bedre enn det forlaget legger opp til. Bengtsdotter klarer nemlig å turnere fortidens forsvinning med dagens trøbbel på ganske effektivt vis - hun beveger seg ryddig mellom ulike tidsplan og fortellerstemmer - hun skaper en ganske så fysisk spenning mot slutten av fortellingen, og det er det ikke mange som klarer.

Samtidig sliter jeg litt med bildet av bygda Charlie vender tilbake til, samme sted hun skrev om i debuten «Annabelle»: Den er fylt opp av tapere som begever seg på utsiden av både sosiale normer og loven - antakelig fordi deres foreldre (hvem det nå måtte være, her var festene så heftige at ingen helt vet hvem som er fedre til hvem) var enda verre. Og det finnes kjapt et naturlig dødsfall i mils omkrets; her er det drap og drukninger, ulykker og forsvinninger og hva det nå kan kategoriseres som, i sak etter sak.

Triste greier, og helt på grensen til sosialrealistisk bygderasisme. Men altså ikke så gjespende kjedelig som forlaget vil ha det til. Et forlag som dessuten slipper gjennom litt for mange korrekturfeil, denne gang.