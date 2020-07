Flyttet fra Sola til Berlin for å spille dataspill: Tjener opptil 70.000 kroner i måneden

Drømmen om å bli profesjonell gamer gjorde at Amalie Reisvaag flyttet fra Sola til Berlin som 19-åring. I dag, fire år senere, er gaming hennes fulltidsjobb.

Amalie Reisvaag fulgte drømmen, og jobber med gaming på fulltid. Foto: Privat

Flere titalls bilder og bøker preger de rosa veggene på soverommet til 23 år gamle Amalie Marie Reisvaag i Berlin. Et skrivebord med to stasjonære dataskjermer og ett videokamera opptar det meste av rommet. Det er her Reisvaag bruker mesteparten av dagene sine.

Etter en ensom barndom i Stavanger, har det å filme seg selv mens hun spiller dataspill blitt Reisvaags levebrød. Hver dag underholder «Proxyfox» over 77.000 mennesker med sine ferdigheter innenfor dataspillet League of Legends.

– I virkeligheten følte jeg meg ensom og utenfor, mens på internett ble jeg plutselig populær, forteller hun.

Amalie Reisvaag begynte å game da hun følte seg utenfor i barndommen. Foto: Privat

Fakta Ordforklaringer: Gaming: Dataspill på internett Live-streaming: Direktesending av en spiller som spiller dataspill E-sport: Elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller. Noen konkurranser har pengepremier til de beste utøverne Les mer ↓

Gaming ble redningen

Reisvaag vokste opp på Madla i Stavanger. Hun beskriver en barndom med mye flytting, og allerede på barneskolen følte Reisvaag seg annerledes fra resten.

– Jeg ble mobbet i mange år. Det har ødelagt selvbildet mitt på mange måter, forteller Reisvaag.

Når det virkelige livet var vanskelig, ble gaming redningen.

– I stedet for å være med venner på fritiden, møtte jeg heller med venner over internett, forteller hun.

Etter at Reisvaag var ferdig på Vågen videregående skole, ønsket hun ikke lenger å bli i Norge. Da flyttet hun som 19 åring fra Sola til Berlin for å bli profesjonell gamer.

– Foreldrene mine likte ikke at jeg satt foran datamaskinen hele dagen, men de skjønte nok at internett var hele livet mitt. Jeg følte meg nødt til å forlate Norge, forteller hun.

Amalie Reisvaag livestreamer for flere tusen hver dag. Foto: Misfit – dokumentar

Ensomme tyr til gaming

League of Legends er et av verdens mest populære dataspill. I 2016 anslo Riot Games at de hadde 100 millioner aktive spillere hver måned.

Gaming har vært Reisvaags hovedinteresse så lenge hun kan huske. I miljøet har hun møtt mange i samme situasjon som henne selv.

– Mange tyr til internett dersom de er ensomme og ikke har så mange venner i den virkelige verden, sier Reisvaag.

Reisvaag følte seg utenfor hele barndommen og ungdomstiden i Stavanger. I internettmiljøene fant hun friheten til å velge mellom flere venner enn de som fantes hjemme.

– Spillingen hjalp meg gjennom en utrolig ensom periode av livet mitt. Dersom jeg aldri hadde vært utenfor, ville jeg nok aldri begynt å game. Da ville livet mitt nå vært helt annerledes, sier hun.

Livet til Amalie Reisvaag har endret seg til det bedre fra hun flyttet fra Sola til Berlin. Foto: Privat

Blir gjenkjent som «Proxyfox»

Som person beskriver Reisvaag seg som introvert, noe som kan være vanskelig å tro dersom man besøker Instagramprofilen eller Youtube-kanalen hennes. Det karakteristiske røde håret har blitt en del av merkevaren til gameren fra Sola.

– Jeg har alltid vært usikker på meg selv. Alle ønsket å være venn med meg online, mens i virkeligheten var det motsatt, forteller hun.

I Norge har Reisvaag flere ganger blitt gjenkjent på gata, da ofte som «Proxyfox». Fortsatt føler hun på dårlig selvtillit når hun møter folk utenfor gamingindustrien.

– Nå er gamingen hele livet mitt. Utenfor PC-skjermen er jeg redd folk synes jeg er rar, forteller Reisvaag.

Fikk 70.000 kroner i donasjon

Det er en lite skjult hemmelighet at det ofte er snakk om store penger innenfor e-sport-industrien. De aller største spillerne har ofte høye inntekter både i form av lukrative sponsorer og store pengepremier.

Reisvaag får jevnlig nye månedlige sponsoravtaler i tillegg til å motta enkeltbeløp for engangsstreamer, Instagram eller Twitter-poster.

Privatpersoner gir også sporadiske donasjoner til streamerne. Ifølge Reisvaag varierer den månedlige inntekten stort.

Det meste Reisvaag har fått i privatdonasjon er hele 70.000 kroner.

– Det har skjedd at folk plutselig har donert 10.000 kroner eller 50.000 kroner. Det er helt sykt, forteller hun.

– Vil du si at å være profesjonell gamer er en bedre betalt jobb enn en annen ordinær jobb?

– Ja, det vil jeg si. Jeg tjener ganske godt for øyeblikket i hvert fall, svarer Reisvaag.

Amalie Reisvaag er glad i alle typer spill. Foto: Privat

Bruker hele dagen foran skjermen

En vanlig dag for en profesjonell gamer består av nettopp det – gaming. På spørsmål om hvor mye tid Reisvaag bruker foran datamaskinen, svarer hun «hele dagen».

Vanligvis står Reisvaag opp mellom klokken 10.00 og 11.00. Da lager hun frokost og ser en episode med favorittserien, før hun skrur på datamaskinen rundt klokken 13.00.

– Da spiller jeg frem til jeg legger meg for kvelden. Dersom jeg blir lei av å livestreame etter et par timer, bruker resten av kvelden på å spille andre dataspill med vennene mine, forteller hun.

Selv om Reisvaags fortid i Norge var tung, lever hun nå drømmelivet i Berlin. Hun jobber med det beste hun vet, bor med gaming-kjæresten og har mange gode venner.

– Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde jeg aldri tenkt at livet mitt kunne bli så bra, avslutter Reisvaag.