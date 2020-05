Den blinde statens kulturvandalisme

KOMMENTAR: Det er ikke greit å være Picasso i dag — i hvert fall ikke i Norge, skriver Trond Borgen i en meget kritisk kommentar om rivingen av Y-blokken.

I mars satte Statsbygg opp byggegjerde rundt Y-blokken. Vandalisme utført av staten, mener Aftenbladets kunstkritiker Trond Borgen.

Trond Borgen

Pablo Picasso, Carl Nesjar, Fiskerne, Y-blokk.en, regjeringskvartalet – rivingstruet.

Det er ikke greit å være Picasso i dag – i hvert fall ikke i Norge. En uhellig allianse mellom Høyre og Arbeiderpartiet vedtok riving av regjeringskvartalets Y-blokk i Oslo etter terrorbomben, og i dragsuget går to store, praktfulle veggarbeider i sandblåst betong, laget av Picasso og utført av Carl Nesjar. Det som skal opp i stedet er nytt og stort, prangende og pregløst. I søplet med et hovedverk i etterkrigsarkitekturen, skapt av Erling Viksjø (1969)! Ad undas med monumentalarbeidet til en av 1900-tallets største kunstnere, Picasso!

Framtredende norske kunstnere, arkitekter og andre har kritisert rivingen heftig, og 47.000 protestunderskrifter er samlet inn; i 2018 skrev Riksantikvaren at «Høyblokka og Y-blokka er de viktigste symbolbygningene for den moderne norske velferdsstaten etter krigen» og anbefalte bevaring. Akkurat idet rivingsarbeidet og tvilsom flytting av Picassos veggrelieff nå starter, får protestene viktig internasjonal støtte, i form av et kunst- og arkitekturfaglig svært vektig brev til statsminister Solberg. Det er Museum of Modern Art (MOMA) i New York som legger bredsiden til, gjennom sine to sjefkuratorer for arkitektur og design, Martino Stierli, og for maleri og skulptur, Ann Temkin. De ber regjeringen om å revurdere rivingsvedtaket: «Vi skriver for å uttrykke vår alvorlige bekymring. Rivingen av dette bygningskomplekset vil ikke bare være et betydelig tap for norsk arkitekturarv, men det vil også gjøre ethvert forsøk på å redde eller flytte Picassos stedsspesifikke veggarbeid uheldig.»

Verdens viktigste

Hvorfor skal vi lytte til MOMA?

Fordi det er verdens aller viktigste institusjon for forvaltning av modernistisk kunst, arkitektur og design. Selve sentralnervenoden i nettverket av de trådende som har spunnet historien om og forvaltningen av modernismen. Her sitter mye av definisjonsmakten, og ikke minst prestisjen for den estetiske modernismen. Når MOMA nå engasjerer seg i denne saken, er det fordi institusjonen er alvorlig bekymret både for en av Picassos monumentalskulpturer og for skjebnen til et bygg og en kunst hvor arkitekturen og kunsten smelter sammen: kunsten er selve veggen.

I oktober 2016, på Pablo Picassos 135-årsdag, aksjonerte støtteaksjonen "En ring rundt Y" for å beholde Y-blokka i Regjeringskvartalet.

Når kunst og vegg er ett, lar den seg naturligvis ikke flytte, fordi den grunnleggende konteksten for forståelse og opplevelse av denne syntesen da ikke lenger finnes. Vesentlig i denne sammensmeltingen av kunst og arkitektur er Carl Nesjar, som gjorde grovarbeidet i en teknikk han selv hadde perfeksjonert. Slik forvandlet han grovarbeid til finarbeid, framkallingen av Picassos streker og former – framtryllingen, kunne jeg gjerne si, for naturbetongen i veggen ytte stor nok motstand til at kun den beste ville klare å forvandle den til kunst av ypperste merke. Det er nettopp dette brevet fra MOMA understreker, at denne veggen «skaper en syntese av arkitektonisk og kunstnerisk praksis av høyeste standard.»

Betongens letthet

Nesjars arbeid er et sjeldent eksempel på en norsk kunstner som under gunstige omstendigheter knytter seg til en av gigantene i internasjonal kunst, i et samarbeid som fikk en «praksis av høyeste standard» som resultat. Nesjars internasjonale forbindelse, dyktighet og banebrytende arbeid er i seg selv grunn god nok til å bevare denne veggen. Hans arbeid lever i symbiose med Picassos formspråk og fiskermotiv, som knytter det helt nye til en gammel tradisjon – modernistisk stil med norsk primærnæring – med en strek så uanstrengt lekende og lett at den nærmest opphever betongens tyngdekraft.

Dessverre finnes der mange eksempler på at offentlig kunst neglisjeres, vanskjøttes og ødelegges. I 2014 leverte KORO (Kunst i offentlig rom) en rapport som viste av halvparten av slik kunst er borte, ødelagt eller feilplassert, med en konklusjon om at offentlig kunst og utsmykking forfaller. Her spiller naturligvis publikums hærverk også en rolle, men altfor mye er resultat av offentlige eieres egen tankeløse eller bevisste ødeleggelse.

Liv og lære?

KulturministerThorild Widvey (H) ga denne kommentaren i Aftenposten til KOROs rapport: «Det vitner om en holdning til offentlig eiet kunst som vi ikke kan være bekjent av. Kunst skal forvaltes på en skikkelig måte selv om den befinner seg utenfor museene … Kunst plassert i det offentlige rom er en viktig del av vår kulturarv som nå kan synes å ha fått en noe stemoderlig behandling. Dette vil vi ha slutt på.»

Her framvises alle de riktige ordene, men ironisk nok ble de uttalt i 2014, samme år som vedtaket om riving av Y-blokken ble gjort første gang.

Liv og lære, sa du?

Var dette en kulturminister som bare snappet etter luft?

Vil brevet fra MOMA ha noen som helst virkning på en stat som hittil har vært blind for kulturarvens viktighet og de gode grunnene til bevaring?

Er dette endelig vår nye kulturminister, Abid Rajas sjanse til å markere seg som annet enn en ny luftsnapper? En holdning vi ikke kan være bekjent av, en viktig del av vår kulturarv, en stemoderlig behandling. Ja, dette er statens egne ord om en kulturvandalisme vi vil ha slutt på.

Vil Raja klare å rive seg løs fra sitt eget speilbilde og våge å stå opp for bevaring, nå når han har fått MOMAs faglige tyngde i ryggen?