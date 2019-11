Folk må ta seg sammen

1 2 3 4 5 6

Nina Lykke: Full spredning. Roman. 283 sider. Oktober forlag.

Ingrids protester i Nina Lykkes forrige roman «Nei og atter nei» var en fryd å lese. Da ektemannen forlot henne til fordel for en yngre kvinne tok hun grep og endevendte sitt småborgerlige liv. Som lærer likte jeg særlig godt framstillingen av læreryrke, fritt for romantisering av stilretting på kveldene som en ofte finner i romaner der lærere figurerer. I stedet skildret Lykke, med varme, en konkurransedrevet skole og en presset lærer som måtte låse seg inn på handikapdoen for å få egentid. Når Lykke i sin nye roman «Full spredning» lar hovedpersonen være fastlege, er tonen langt mer kynisk.

Elin er mett på livet. Døtrene er i gang med medisinstudier, legemannen bruker all sin ledige tid på trening og festene i det småborgerlige nabolaget er over. Så dukker ekskjæresten Bjørn opp gjennom «mennesker du kanskje kjenner» på Facebook. Et vink blir en øl, og utroskapen er i gang.

Men ingenting varer evig – i hvert fall ikke hemmelige romanser. Vi møter Elin når det hele er over. Romanen veksler mellom tilbakeblikk på hva som har skjedd og møter med Elins pasienter, som består av en lang rekke håpløse eksempler av menneskearten. En gravid kvinne på 39 som gjerne vil være gravid, bare ikke akkurat nå, midt i planleggingen av jorda-rundt-reisen sin. En usunn, trygdet mann som egentlig ikke ønsker å bli frisk. En grådig advokat som overpresterer på alle områder – men som ikke forstår hvorfor han er sliten. En kjernesunn komiker som er deprimert. Felles for dem alle er at Elin mener de burde skjerpe seg.

Det er i overkant klisjéfylt på Elins legekontor, og ingen, verken pasientene, ektemannen eller elskeren, får unnslippe hennes misantropiske blikk. Ektemannen er dørgende kjedelig og elskeren er en småharry type hun egentlig aldri har respektert. Utfordringen er at når verken ekteskapet eller ektemannen er noe å trakte etter, står lite egentlig på spill. Ren misantropi blir litt underholdende, men lite underliggjørende.