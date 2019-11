Mannen frå det høge nord

Fakta: Mikael Niemi (f. 1959) Fødd og busett i Pajala, heilt nord i Sverige, på grensa mot Finland. Forfattar og dramatikar. Gjennombrot med «Populærmusikk frå Vittula» (2000) Aktuell med krimromanen «Koke bjørn».

– Det er bra eg ikkje jobbar i forlag. For eg skjønnar absolutt ingenting av kva bøker som slår til, seier Niemi.

Det er fredag morgon. Han har allereie bestilt taxi til Sola, slik at han kan koma seg heim til Pajala, heilt nord i Nord-Sverige, etter besøket på Sølvberget og bokpraten kvelden før.

– Eg har aldri vore i Stavanger før. Eg angrar på at eg ikkje blei lengre. Det er jo så fint her, seier forfattaren og nikkar ut i den klare haustdagen utanfor Victoria Hotell.

Populær populærmusikk

Niemi er mannen som slo gjennom med «Populærmusikk frå Vittula» tidleg på 2000-talet. Så var det litt stille rundt dei neste utgjevingane hans, før han fekk full seksar-yatzy då «Koke bjørn» kom på norsk i vinter.

«Suveren spenning,» skreiv VG. «Et mesterverk,» skreiv Dagbladet. «Suveren lapplandskrim,» skreiv Aftenbladet.

– Eg hadde inga aning om at denne boka skulle bli ein suksess. Kven vil vel lesa om ein gammal prost som bur ein stad langt oppi nord som ingen har høyrt om? Men «Koke bjørn» har visst lege på topp på salslistene i Spania i det siste, av alle stader. Det må vera noko med denne prosten. Det må vera noko eksotisk her, seier Niemi.

«Koke bjørn» er noko så usannsynleg som ei krimhistorie frå Pajala på 1850-talet. Hovudfigur er ein fattig samegut som verken kan lesa eller skriva, og ein streng prost. Ei jente blir funnen drepen i ei myr. Den lokale lensmannen konkluderer raskt med at syndaren er ein bjørn, men prosten tviler. Han går systematisk og vitskapleg til verks, og avslører etter kvart at saka er meir komplisert enn som så.

– Han liknar ein Sherlock Holmes, han gjer det, stadfestar Niemi.

Lars Levi Læstadius

Prosten blir aldri nemnt med namn i boka. Men det er ingen tvil om at han er Lars Levi Læstadius, grunnleggjaren av læstadianismen – ein streng form for luthersk kristendom der synd, anger og tilgjeving er sentrale punkt og der fråhaldssaka er viktig.

Kristian Jacobsen

Læstadius har vore nær Niemi heile livet – nesten bokstaveleg talt:

– Garden der han budde og til slutt døydde ligg 150 meter frå huset der eg voks opp, så eg har kjent til han sidan eg var gutunge, seier Niemi.

Han hadde lenge tenkt at han ville skriva noko om den vidgjetne prosten. Men så mangla motet.

– Mykje var alt skrive om han, både vitskapleg, teologisk, i romanar og teater. Eg leita lenge etter ein eigen vinkel.

Løysinga kom gjennom krimformatet, og gjennom å gjera sameguten Jussi til hovudfigur og forteljar.

– Då eg kom på det, lo eg godt for meg sjølv, seier Niemi.

Ein vanleg mann

Mens tidlegare romanforfattarar gjerne har skildra Læstadius som ein revolusjonær demagog, trur Niemi han var langt meir konservativ.

– Sjølv om han var ein ekstraordinært intellektuell type, må han også ha vore eit vanleg menneske, seier Niemi, som har lese mykje både om og av Læstadius.

– Han tvilte mykje, var ein reflekterande mann. Han var hard mot andre, men hardast mot seg sjølv. Hadde han vore her i dag, ville han nok vore veldig kritisk mot meg. Og mot deg.

Læstadius kunne vera provoserande for nye menneske han møtte.

– Han spurde dei direkte kva slags liv dei levde, om det var i pakt med Guds lære. Han var grov og hard mot konfirmantane, pressa dei på om dei hadde hatt sex. Sånt var veldig provoserande tankar på 1850-talet, seier Niemi.

Men så var han også beinhard mot seg sjølv og sine eigne ambisjonar, frykta at det var «ambisjonsjævelen» som dreiv han, at det var ønsket om å bli rik og berømt som eigentleg dreiv han, ikkje ønsket om å hjelpa andre og spreia Guds ord.

– Samtidig var han varm mot barn og kvinner, og ikkje minst mot dei fattige og svake han via livet sitt til å hjelpa.

Kristian Jacobsen

Verkeleg førelegg

Og her er me ved noko av det som finst i boka som også har eit verkeleg førelegg: Læstadius tok til seg fattige gutar, lærte dei å lesa, skriva og tala – akkurat slik prosten gjer med Jussi i «Koke bjørn».

– Målet hans var å læra dei opp til å bli forkynnarar av Guds ord, men slik hjelpte han altså mange, seier Niemi.

Noko av det fascinerande med Læstadius, var kor breitt orientert han var. Ein skulle kanskje tru at ein mann som var såpass oppteken av Guds ord og religion – basert på tru – var mindre oppteken av vitskap – basert på empiri. Han var sjølv ein ivrig botanikar, dreiv meteorologiske observasjonar, var oppteken av astronomi, fysikk, zoologi, agronomi og psykologi.

– Han var veldig oppteken av vondskap, og lurte på kor han kom frå. Eg trur Læstadius ville blitt fascinert av Freud og hans tankar om det undermedvitne. Læstadius hadde sjølv sterke draumar og visjonar han prøvde å tolka.

Første mosjonist i Pajala

Ja, og så var Læstadius ein av dei første til å mosjonera. Noko som fekk folk i Pajala til å lura på om han hadde blitt galen.

– Han var ganske sjuk i periodar, og bestilte ei bok om korleis ein kunne leva sunt frå Stockholm. Der stod det at ein burde mosjonera, altså gå raske turar. Læstadius gjekk i rasande fart rundt og rundt kyrkja. Folk trudde han hadde blitt galen, kalla han Vandrar-Lasse. Men han dreiv altså berre med mosjon, fortel Niemi.

Av dei mindre stolte tinga Læstadius var med på, var å opna graver for å henta ut kranium av døde lappar, som så blei sende som rasebiologisk materiale til forsking.

«Koke bjørn» handlar strengt tatt ikkje om noko av dette. «Koke bjørn» er fiksjon. Ei krimgåte som har oppstått i Niemis eige hovud.

Naturens mann

Niemi har som forfattar eit særtrekk du raskt legg merke til når du les «Koke bjørn»: Språket og stoffet hans ber preg av at dette er skrive av ein mann som lever tett på naturen. Niemi er ikkje ein urban forfattar som lever livet sitt på kafé eller seminar.

– Naturen er livet mitt. I haust har eg vore på jakt. Nå har snøen komen, slik at eg kan gå på ski. Eg eig skogen til slekta mi, røktar han, høgg tre, plantar nye. Plantene frå frøa eg sådde i vår stikk så vidt over bakken nå, men om 100 år er dei ein fullvaksen skog. Eg får aldri oppleva å sjå desse trea så store, men syns det er ein vakker tanke at andre skal få sjå denne skogen eg har skapt – og ikkje ana at det var eg som planta frøa, seier Niemi.

Kristian Jacobsen

Han trur han er ein av den siste generasjonen forfattarar som lever så tett på naturen, som har kroppen, naturen og det fysiske slitet med seg når han skriv.

Niemi liker godt å vera aleine, både ute i naturen og i skrivinga. Så langt i samtalen vår har han nok gjenteke mykje han har sagt mange gonger før i mange intervju om «Koke bjørn» og Læstadius.

Kilimanjaro!

Men nå, når me har kome til naturen, er det som om han losnar opp. Når me kjem til Kilimanjaro, blir han ustoppeleg:

– Eg hadde ein stor fest då eg blei 50. Kva skulle eg finna på til 60-årsdagen? Kona og eg bestemte oss for å dra til Tanzania og klatra opp på Kilimanjaro. Det var fantastisk! Me var ute heile tida ei heil veke. Me sov i telt. Himmelen over oss var enorm. Me var omgjevne av storslåtte landskap og ville dyr. Det fanst ikkje noko internett. Fy fan, vad det var skönt!

Jägermeister i kyrkjetida

Eg har møtt Niemi ein gong før. I 2005 skulle eg intervjua han på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Det var så travelt i hotellobbyen at han inviterte meg opp på rommet. Der sette han fram ei halvflaske Jägermeister og to tannglas i plast, og så sat me der og skålte og snakka mens kyrkjeklokkene ringde inn til søndagspreika.

Kristian Jacobsen

– Den gongen sa du til meg at ein bør leva livet sitt slik at ein får seg ein skikkeleg fiende annakvart år. Skjer det oftare, er ein for aggressiv. Skjer det sjeldnare, er ein for feig og uklar, sa du. Korleis har det prosjektet gått?

– Eg står for det eg sa. Eg liker ikkje å ha fiendar, men får det av og til. Då prøver eg å trøysta meg med at det ikkje berre er meg det er noko gale med. Ein skal ta enkelte kampar – ein må berre velja seg dei rette kampane.

Niemi innrømmer å ha blitt rundare i kantane og meir tolerant med åra. Men han meiner folk bør engasjera seg og ta ein kamp i ny og ne – trass i alle nettroll og den hatske tonen på sosiale medium.

– I 1989, etter at muren fall, tenkte eg at nå får me ei ny, fredeleg verd. Eg skjønnar ikkje kvifor det ikkje skjedde. Me har det jo materielt så mykje betre enn nokon gong i historia. Det må ligga ei indre forbanning i folk, seier Niemi.

Men han blir optimistisk når han ser på den nye, unge generasjonen – som Greta Thunberg.

– Det er bra at unge menneske vil kjempa for å redda klimaet – som me jo alle vil. Spørsmålet er berre kva velferd og gode me og dei er villige til å ofra. Kven vil ofra mobiltelefonen?