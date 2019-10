Åtte av ti har tillit til norske medier

* 83 prosent er enig eller litt enig i påstanden om at norske medier i hovedsak er til å stole på

* Kvinner gir uttrykk for høyere generell tillit til norske medier enn menn. Mens 9 prosent av kvinnene er litt eller svært uenige i påstanden «norske medier er i hovedsak til å stole på», er tilsvarende tall blant menn 17 prosent.

* Åtte av ti klarte å identifisere kommersielle saker i en praktisk oppgave i undersøkelsen.

* Det var flere eldre (over 60 år) enn yngre (under 30 år) som ikke klarte å identifisere begge de kommersielle artiklene – henholdsvis 42 prosent og 10 prosent.

* 36 prosent har aldri hørt om begrepet innholdsmarkedsføring (content marketing). 19 prosent har hørt om begrepet, men forstår ikke hva det er.

* Over halvparten i gruppen over 60 år har aldri hørt om begrepet innholdsmarkedsføring, mot to av ti under 45 år.

Kilde: Medietilsynet