Fornøyelige forviklinger

Netflix-filmen «Love. Wedding. Repeat» utforsker de mange ulike måtene ting kan skjære seg på i selskapslivet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Noen ganger kan korrekt bordplassering utgjøre forskjellen på suksess og katastrofe. «Love. Wedding. Repeat» utforsker dette på en festlig måte. Foto: Riccardo Ghilardi

Kine Hult Journalist

Love. Wedding. Repeat

Romantisk komedie. Regi: Dean Craig. Skuespillere: Sam Claflin, Olivia Munn, Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa og Freida Pinto. Aldersgrense: 13 år. Tilgjengelig på Netflix fra fredag 10 april.

Et nært familiemedlem benytter ofte anledningen til å slenge ut en matematisk eller logisk oppgave som folk kan gruble over mens de spiser lunsj. En av favorittene går ut på å finne ut hvor mange ulike måter åtte personer kan plasseres rundt et bord på. I den britiske Netflix-filmen «Love. Wedding. Repeat» utforskes dette i praksis, etter «Sliding doors»-prinsippet, hvor utfallet av en del gitte hendelser blir ulikt alt etter hvilke navn som står på bordkortene. I dette tilfellet er det snakk om det ikke ukjente rølpe-bordet i et ellers ganske stivt og striglet bryllup.

Vi befinner oss i billedskjønne omgivelser i Italia, hvor et britisk-italiensk par feirer bryllup sammen med venner og familie fra begge land. Men alt er ikke like idyllisk som det ser ut på utsiden. Bruden har en hemmelighet som brudgommen for alt i verden ikke må få greie på. En ubuden gjest dukker opp. En gammel forelskelse blusser opp igjen. En dråpe sovemedisin helles i et champagne-glass. Eks-kjærester og sjalusi og dårlig sosial kompetanse gjør det såkalte engelske bordet til et lite minefelt, som bare kan uskadeliggjøres ved at bordkortene plasseres på en hensiktsmessig måte. Så hva skjer hvis noen rampete unger bytter om på dem?

Det blir ofte morsomt, om enn ikke direkte genialt. Den småfrekke britiske humoren som gjennomsyrer filmen er kanskje den beste grunnen til å se den, og regissør og manusforfatter Dean Craig skaper mange morsomme floker på kryss og tvers av det mer eller mindre skrullete persongalleriet. Den bakenforliggende kjærlighetshistorien er koselig nok, men av det slaget vi har sett hundre ganger før. Likevel, skulle man sitte hjemme, som vi jo gjør nå, og drømme seg av gårde til sørligere strøk i en mer sorgløs tid, er dette fin og lett tidtrøyte.