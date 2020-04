Få andre lager like vakre sanger

Det nye småbylivet med kaniner, ender og fuglesang farger kanadieren.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ron Sexsmith har oppdaget gleden ved hagelivet. Foto: Eden Robbins

Geir Flatøe Journalist

Ron Sexsmith: «Hermitage» ((Cooking Vinyl/Playground)

Etter 30 år i millionbyen Toronto har Ron Sexsmith og kona flyttet til Stratford i Ontario, en by med langt lavere puls.

56-åringen pusler i hagen og koser seg, så hvorfor ikke lage en plate av Paul McCartney-typen, forslo produsent og trommis Don Kerr. Han tenkte helst på at Sexsmith kunne spille alt selv i stua hjemme, men sanger som «Dig nation» og «Winery blues» skylder Sir Macca ett og annet.

Legg til Magnetic Fields-følelse i nydelige «Whatever your shape your heart is in» og noen varsomme Kinks-takter i åpningen «Spring of the following year», men mest av alt Sexsmiths egne, varsomme varme.

«Small minded world» ble skrevet for Addams Family-filmen, mens «Morning town» og «Chateau Mermaid» er tilegnet Stratford, forøvrig hjembyen til Justin Bieber.

Sexsmith har 30 år med nydelige plater bak seg, og denne bryter definitivt ikke rekken.

Beste spor: «Spring of the following year», «You don’t wanna hear it», «Whatever your shape your heart is in», «When love pans out», «Think of you fondly».