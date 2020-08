Rystende film om fake news på sitt verste

«Den sorte jord» er en fascinerende og forstyrrende fortelling om hvordan millioner av mennesker ble ofret på storpolitikkens alter, mens de som burde varslet, lukket øynene.

James Norton overbeviser i hovedrollen som reporteren Gareth Jones.

Skuespillere: James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard. Sjanger: Biografi / Action / Drama / Krigsfilm. Regi: Agnieszka Holland. Nasjonalitet: Ukraina / England / Polen. Aldersgrense: 12 år.

Forfatteren George Orwell hentet ikke sin satiriske roman «Animal Farm» fra fantasien. I Agnieszka Hollands «Den sorte jord» flettes Orwell inn som en biperson, som hentet inspirasjon til nevnte bok fra historien om den walisiske journalisten Gareth Jones. Og det er lett å se for seg hvordan en forfatter med interesse for det dystopiske kunne kaste seg over en historie som denne.

Gareth Jones var altså journalisten som tidlig på 30-tallet avslørte hvordan Stalins feilslåtte politikk førte til en ufattelig sultkatastrofe i Ukraina. I starten av filmen er han grepet av en ungdommelig naivitet og bestemmer seg for å dra til Russland for å få et intervju med Stalin. Tanken er å få svar på hvordan Russland har råd til sine store investeringer og opprustning.

Når han så ankommer Moskva, forstår han etter hvert at det ikke blir aktuelt å rapportere noen ting som helst annet enn den statsstyrte propagandaen, og det hviskes om hvor fatalt det kan bli å prøve å bevege seg utenfor de autoriserte pressemeldingene. Han forstår også at de utenlandske journalistene, med Pulitzerpris-vinner Walter Duranty i spissen, lever herrens glade dager mens de rapporterer den offisielle versjonen fra de sovjetiske myndighetene.

Men vår mann er såpass iherdig at han sliter seg fra sine voktere og utforsker Ukraina på egen hånd. Det blir en på alle måter rystende opplevelse. Hollands bilder av den ufattelige nøden, av lik som blir liggende blåfrosne i veikanten, av fortvilelsen hos de sammenbitte menneskene, som er livredde for å si noe som kan bli tolket som upatriotisk, gjør dypt inntrykk.

Men når Jones vender hjem, viser det seg snart at hans kaviarspisende kolleger i Moskva faller ham i ryggen og diskrediterer reportasjene hans. Fra politisk hold er det like ille, for ingen vil havne på kant med russerne med tanke på hva som rører seg i Tyskland.

Noe av det mest tankevekkende med det hele, er selvsagt at denne historien ikke er unik. Det finnes altfor mange eksempler på at man har lukket øynene for makthavernes forbrytelser mot sitt eget folk når det har vært det mest bekvemmelige og når man vil unngå konflikter med sine allierte. Det er likevel viktig å fortelle disse historiene på ny, og det gjør Holland på en lavmælt, men effektfull måte i denne filmen. Det hadde imidlertid ikke gjort noe om hun hadde kuttet litt i alt materialet. Det er mange omveier og sidespor som etterforskes, noe som tidvis skaper et litt rotete preg. Det som gjør aller mest inntrykk er scenene fra de forblåste, snødekkede områdene i Ukraina. Filmen er på sitt beste når Holland på nøkternt vis skildrer de menneskelige lidelsene, men det politiske renkespillet og karakterdrapet på Duranty dras ut i lengste laget.