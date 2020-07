Et godt argument for å holde seg hjemme

Regidebutant Dave Franco har laget nok en versjon av den gode, gamle skrekkfilmen om hvor galt det kan gå når intetanende byfolk leier et øde hus på landet. Det fungerer helt greit.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ferien begynte bra, med romantisk spasertur og det hele. Men sånt går fort over i denne typen filmer. Foto: Allyson Riggs

Kine Hult Journalist

The Rental

Skuespillere: Alison Brie, Jovani Ridler, Toby Huss. Sjanger: Horror / Thriller. Regi: Dave Franco. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Her har dere filmen som skal få oss til å tenke oss om noen ganger før vi legger ferien til en vakker utleiebolig med lang vei til nærmeste nabo. Allerede ved synet av de første oversiktsbildene av et luksushus på en øde og naturskjønn kyststripe, forstår vi at dette ikke kommer til å ende godt.

OK, den er kanskje ikke påfallende original, men skuespiller Dave Francos regidebut «The Rental» er en velgjort og spennende grøsser, av det slaget som styrer klar av påtatte skremmeeffekter og heller lar uhyggen komme krypende.

Stakkarene som ender opp i det mystiske huset er et brødrepar med sine bedre halvdeler. Den ene broren har klart seg godt i livet, den andre er et slags svart får, som har klart å kapre den vellykkede brorens vakre kollega. Det slår gnister på kryss og tvers på både den ene og andre måten mellom disse fire. Det de imidlertid kan enes om, er at utleieverten er et tvilsomt eksemplar, og snart oppstår en krypende mistanke om at han spionerer på dem.

«The Rental» er vel så mye et mellommenneskelig drama som en skrekkfilm, for det er til en viss grad dynamikken mellom de fire uheldige turistene som legger til rette for den eller de som muligens er ute etter dem. Alle fire er på hver sin måte litt vanskelige å like. De gjør idiotiske ting og oppfører seg som forvokste tenåringer som åpenbart har lagt igjen det moralske kompasset hjemme. Som vi vet har den slags en tendens til å straffe seg, og snart har de rotet seg inn i en floke det ikke er så lett å løse opp.

Dessverre skjemmes filmen litt for ofte av hjelpeløs dialog som åpenbart bare er der for å gjøre oss kjent med hovedpersonenes bakgrunn. Det virker oppkonstruert og påtatt, som om man er redd seerne mangler evnen til å forestille seg noe på egen hånd, eller som et resultat av hastverk med å få presentert de sentrale spillerne slik at leken kan starte. Det hadde vært bedre om litt mer rett og slett ble overlatt til fantasien.