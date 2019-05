Hvem er favoritten din? Kielland? Renberg? Noen helt andre?

2019 er det nasjonale bokåret i Norge, en markering av at det er 500 år siden den første norske boken ble trykket. I den anledning tok Kielland-senteret og Kapittelfestivalen initiativ til en kåring av Tidenes rogalandsbok - i samarbeid med Aftenbladet. Målet er å få flere til å lese lokale forfattere.

En jury valgte ut 50 bøker som leserne skal stemme på - før finaleheatet blir presentert i sommer.

Fakta: Avstemningen Du kan stemme på tre bøker i listen

Du stemmer ved å markere de tre bøkene du vil ha med til finaleheatet. Bruk skjemaet som ligger øverst i denne saken. (Du kan evnt sende mail til konkurranse@aftenbladet.no eller sende i posten. Merk mail/brev med «Tidenes rogalandsbok».)

Fristen for å stemme er søndag 2. juni.

Bøkene som kommer til finalen, blir presentert grundig gjennom sommeren. Deretter blir det ny avstemningsrunde - og vinneren presenteres under Kapittelfestivalen i september.

Juryen består av kritiker Steinar Sivertsen, kritiker og forfatter Terje Torkildsen, Stine Honoré som er leder for Kiellandsenteret, Inger Undheim som er leder ved Garborgsenteret, og litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, Per Thomas Andersen.

Juryen får også stemme i denne runden, og deres stemmer vektes 50 prosent. Juryen får ikke stemme i selve finalen. X

Kristian Jacobsen

– Hvorfor så mange som 50 bøker?

– Listen på 50 titler skal inneholde rogalandslitteraturen gjennom tidene – det var viktig for oss at hele fylket var representert, og at vi fikk en noenlunde jevn fordeling mellom kjønn, målform, ulike sjangre og tidsperioder, sier Stine Honoré ved Kiellandsenteret, og juryens leder.

Juryen startet med en liste på over 140 lokale forfattere. De aller fleste av disse har skrevet flere verk, noen har en svært omfattende litterær produksjon, så det var en enorm mengde verk å velge mellom.

– Vi måtte bli enige om at hver forfatter kunne representeres med kun ett verk i hver sjanger, for å sikre variasjon i listen, slik at ikke noen få navn ble for dominerende. Målet med prosjektet er jo også å vise mangfoldet - Rogaland har å by på.

Pål Christensen

– Veldig mange av kandidatene er fra de siste tiårene?

– Det er viktig å trekke fram samtidslitteraturen i en kåring som denne, slik at det ikke blir en konkurranse mellom avdøde mannlige forfattere. Listen viser at det er mange spennende forfatterskap i fylket vårt, og mange nye og viktige stemmer. Det viste seg i arbeidet med å lage listen at det knapt finnes publiserte kvinnelige forfattere fra Rogaland før omtrent 1970-tallet, så for å få en jevnere kjønnsbalanse var det også viktig å se på den nyere litteraturen.

Sakprosa ut - barnebøker inn

Juryen hadde noen runder på hvorvidt sakprosa skulle inkluderes i kåringen.

– Vi måtte gå bort fra det fordi det rett og slett ville blitt for omfattende å ha med både skjønnlitteratur og sakprosa.

– Hva med barnebøkene?

– Etter innspill fra jurymedlemmer og publikum la vi til flere barnebøker for å sikre at også denne viktige målgruppen var ivaretatt. Rasmus Løland regnes som Norges første barnebokforfatter, og vi har også mange dyktige nålevende representanter for barne- og ungdomslitteraturen på listen vår, så det er ikke tvil om at denne litteraturen står sterkt i Rogaland.

Tommy Ellingsen

Noen tall, helt til sist: