Febrilt om fall, en kollisjon, en pleiesituasjon

BOK: Mørkt om kroppslig forfall, sjelelig smerte, dødens skygge.

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vibeke Tandberg: Feber. 144 sider. Oktober.

Vibeke Tandberg (f. 1967) er ikke bare en internasjonalt feiret fotograf og videokunstner, hun skriver også sære, innbitte, konsekvent utformete romaner inspirert av elitære forfattere som Alain Robbe-Grillet, Samuel Beckett og Albert Camus. Ambisjonsnivået er det ingenting å utsette på.

Så jeg skulle gjerne ha likt tekstene hennes bedre enn det jeg gjør. Det gjelder også hennes femte roman, «Feber». Men igjen fører mangelen på en stram, tradisjonell intrige og den utstrakte bruken av maniske gjentakelser - av symbolsk ladde ledemotiv og av løst sammenvevde nøkkelscener - at den febrile teksten utfordrer og imponerer mer enn den beveger.

Åpningsformuleringen signaliserer at romanen har et tenksomt, sorgfullt tilsnitt: «Hvis dette er begynnelsen på slutten, lover det ikke godt». For her tildeles synsvinkelen en navnløs, eldre kvinne som ligger på badet sitt uten å kunne reise seg, usikker på hva som egentlig har skjedd, og hva hun nå må kunne forvente seg. Når hun griper til ordet «kanskje» åtte ganger i løpet av seksten linjer innledningsvis, eller dveler ved begreper som «varme» og «tørst» mens hun side opp og side ned lar tankene kverne rundt den situasjonen hun har havnet i, forstår vi raskt at hun famler etter et fasitsvar som ikke fins.

Midt i disse hektiske refleksjonene rapporterer hun deretter intenst og med mange gjentakelser om en trafikkulykke som inntraff da hun forgjeves famlet etter solbrillene i hanskerommet på bilen. Selv om hun brått prøvde å bremse, var kollisjonen med en elg som smadret frontruta og spredte død, uunngåelig.

Lysteligere blir denne dvelende, abrupte teksten heller ikke når vi beveger oss inn på et pleiehjem, den tredje hovedarenaen hvor denne kroppslig svekkete, bitre kvinnen høster sine livserfaringer. Her omtales personalet nærmest som overgripere, ikke som omsorgspersoner, de andre pasientene skildres som menneskelig vrakgods på gravens rand, og hun selv «faller og faller», et motiv som jo står sentralt både i baderomsscenen og i de kaotiske minnebildene knyttet til den famøse elgen.

Ellers streifes både «djevelens verk» og «arvesyndens hamsterhjul», samtidig som hovedpersonen fantaserer om å kunne fly gjennom verdensrommet. At forfatteren oppviser solide kunnskaper om det sistnevnte emnet, er knapt uventet siden hun er datter av legendariske Erik Tandberg.