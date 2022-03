Færre kulturopplevelser for barn: – Viktig for danning og utdanning

Besøk til museer er blant kulturtilbudene som skoleelever har fått langt færre av under pandemien. Her fra Oljemuseet.

– Kunst- og kulturopplevelser for barn er avgjørende for utvikling av identitet og samfunnsforståelse, sier pedagogikklærer ved UiS. Hun mener barn har gått glipp av både viktig læring og impulser under pandemien.

